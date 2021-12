1 Die Melvin GmbH & Co. KG hat die Gebäude der ehemaligen Firma Gustav Maier erworben Foto: Riesterer

Es tut sich was im Norden Schrambergs: Die Melvin GmbH & Co. KG hat die Gebäude der früheren Gustav Maier GmbH & Co.KG an der Schiltach käuflich erworben. Darüber informierte Firmenchef Michael Melvin am Donnerstag.















Schramberg - Über lange Zeit hatte sich das einst 1890 gegründete Unternehmen in der Verarbeitung von Papier und Pappe sowie Kunststoffen zur Herstellung von modernen und qualitativ hochwertigen Präsentationsmitteln sowie Ordnungssystemen einen Namen gemacht. Dabei war das Unternehmen mit Sitz in der Schiltachstraße ein Nischenanbieter für kleinere Auflagen, auf die sich das Unternehmen aufgrund der Art der Maschinenausstattung spezialisiert hatte. Zwischenzeitlich hatte auch eine Zwangsversteigerung der Gebäude angestanden – dem kam Melvin nun zuvor.

Erst mal vom Unrat befreien

Was hat er mit der Immobilie vor? "Die weiteren Planungen stehen noch aus. Vorläufig werden die Gebäude lediglich von Müll und Unrat befreit", erklärt er. Vor nun mehr als sieben Jahren wurde der Betrieb der Firma Gustav Maier eingestellt. "Waren, Maschinen und Betriebsmittel sind in den Gebäuden so verblieben wie am letzten Arbeitstag."

Durch fortschreitenden Vandalismus herrsche in den Gebäuden ein furchtbares Bild der Zerstörung, schildert Melvin. Die sieben Winter, die die Gebäude ohne Heizung und mit eingeworfenen Fensterscheiben zu überstehen hatten, "haben an der Gebäudesubstanz gezehrt".

Dächer schwer beschädigt

Deshalb gelte es zunächst einmal, den Bestand zu sichern, den Müll und Unrat zu beseitigen und die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen. So seien auch schwere Schäden an den Dächern in den vergangenen Jahren unrepariert geblieben, was vor allem im ehemaligen Verwaltungsgebäude zu erheblichen Schäden geführt habe.

"Die Gebäude stehen alle samt unter Denkmalschutz. Sobald sie geräumt und sauber sind, wird eine Planung in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt und dem örtlichen Bauamt angestoßen", informiert Michael Melvin abschließend.