Immobile in Gechingen: Warum die Gemeinde einen Käufer fürs „Rössle“ sucht

Für 750 000 Euro ist das leerstehende Gebäude zu haben. Die Gemeinde hofft auf einen Gastwirt, der handwerklich begabt sein sollte. Das „Rössle“ ist nämlich renovierungsbedürftig.
750 000 Euro Kaufpreis, 331 Quadratmeter Gesamtfläche und ein Gastraum mit 40 Plätzen: Das sind einige der Zahlen, die das „Rössle“ in Gechingen beschreiben. Mitten im Ort gelegen, in der Hauptstraße 18, sucht es nun einen neuen Besitzer. Oder eher: Die Gemeinde Gechingen als Eigentümerin sucht einen Käufer für das leerstehende und sanierungsbedürftige Gebäude. Die Anzeige ist nicht nur auf der Internetseite der Gemeinde, sondern auch auf Immobilienportalen zu finden.