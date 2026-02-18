Immisch verlängert nicht: Grün-Weiß Ottenbronn bekommt neuen Spielertrainer

„Es war eine sehr schöne und spannende Zeit, aber auch eine erfolgreiche Zeit. Sechs Jahre, in denen die Zusammenarbeit mit dem Verein immer sehr gut war. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden sind. Wir sind richtig zusammengewachsen. Es sind Erinnerungen entstanden, die ich niemals missen möchte“, sagt Julian Immisch über seine sechs Jahre als Spielertrainer von Grün-Weiß Ottenbronn. 2020 wechselte der heute 40-Jährige, der mit dem FC Gärtringen einst in der Verbandsliga gespielt hat, vom Lokalrivalen SV Althengstett hinüber zu den Grün-Weißen und führte sie von der Kreisliga A bis fast an die Spitze der Bezirksliga. Vergangene Saison wurden sie Tabellendritter und waren damit zweitbester Fußballverein im Kreis Calw hinter dem VfL Nagold.

Dass es nun aber Zeit für einen neuen Mann auf der Trainerbank sei, darüber seien sich Immisch und die Vereinsführung rund um den sportlichen Leiter Julian Glowatzki unabhängig voneinander im Klaren gewesen. „Uns ist das extrem schwergefallen“, betont Glowatzki und macht deutlich: „Julian Immisch hat den Verein weiterentwickelt und ist maßgeblich dafür verantwortlich, in welche Richtung wir in den vergangenen Jahren als Dorfverein gegangen sind. Wir waren letzte Saison die Nummer zwei im Kreis Calw. Darauf sind wir sehr stolz, gerade wenn man sieht, wie etwa die SF Gechingen mit ihrem Kunstrasen aufgestellt sind.“

Einfach ein Bauchgefühl

Schon vergangene Saison habe sich Immisch mit dem Verein zusammengesetzt. Er beschreibt: „Ich habe gesagt, dass eine Pause vielleicht ganz gut tun würde, und wir dachten über eine Veränderung nach. Man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten ist. Und das war ja letztes Jahr auf jeden Fall so. Aber wir haben es nicht übers Herz gebracht. Dieses Mal waren wir uns aber schnell einig, dass es gut tut, wenn eine andere Person das Kommando in Ottenbronn übernimmt. Das war einfach ein Bauchgefühl – von beiden Seiten“, meint Immisch.

Mit Verbandsliga-Erfahrung

Nachfolger von Julian Immisch wird in der kommenden Saison Christopher Paurevic, der bislang noch spielender Co-Trainer beim GSV Maichingen ist. Auch er bringt Verbandsliga-Erfahrung mit, die er bei Calcio Leinfelden-Echterdingen gesammelt hat. Christopher Paurevic stammt aus der Jugend des SSV Reutlingen und spielte zudem in der Landesliga bei Sonnenhof Großaspach II, dem TSV Schornbach und jetzt beim GSV Maichingen. Zudem hat er einen bekannten Cousin: Ivan Paurevic, mehrfacher kroatischer U-Nationalspieler, der auf 18 Zweitliga-Einsätze bei Fortuna Düsseldorf kommt und aktuell beim lettischen Meister Riga FC unter Vertrag steht.

Ein Freund geworden

Glowatzki hofft, dass Immisch auch unter Christopher Paurevic dem Verein erhalten bleibt. „Er war nie der Trainer, der von oben herabgeschaut hat, sondern er ist ein Freund von uns geworden. Er könnte Spieler bleiben. Wir hoffen, dass er uns im Blick behält“, sagt der sportliche Leiter.

Wie geht es nun weiter?

Immisch selbst meint über seine eigene Zukunft: „Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin im Moment noch sehr offen und will mir gar keinen Druck machen, ob und was ich dann mache. Ich war jetzt neun Jahre lang Spielertrainer am Stück. Da fiel manches im Privatleben hinten runter. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass die ein oder andere Sache zu kurz kommt – zum Beispiel das Reisen.“ Erste Anfragen von anderen Vereinen gebe es bereits, doch Immisch bittet um Verständnis, dass er nun erst einmal in sich hineinhören wolle. „Eine Option wäre, dass ich erst einmal ein halbes oder auch ganzes Jahr nichts mache. Es kann aber sein, dass ich mich doch überzeugen lasse, irgendwo Trainer oder Co-Trainer zu werden. Es ist aber auch denkbar, dass ich einfach nur Fußball spiele und dann nicht ganz so in der Verantwortung stehe. Das mache ich davon abhängig, wie ich mich körperlich nach der Rückrunde fühle“, zeigt Immisch auf.

Klassenerhalt oberstes Ziel

Klar ist für den 40-Jährigen aber, dass er in dieser Saison weiterhin Trainer mit Herzblut in Ottenbronn ist: „Wir haben noch eine Aufgabe. Ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass das jetzt eigentlich die wichtigste Phase der letzten Jahre ist, weil es darum geht, dass wir das, was wir uns aufgebaut haben, nicht einfach vertun. Wir werden wichtige, enge Spiele haben. Ganz egal, was im Sommer passiert – die Klasse muss gehalten werden, weil der Verein und weil die Mannschaft es verdient hat, weiterhin in der Bezirksliga zu spielen.“