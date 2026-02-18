Immisch verlängert nicht: Grün-Weiß Ottenbronn bekommt neuen Spielertrainer

Nach sechs Jahren ist Schluss: Julian Immisch wird aber der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Grün-Weiß Ottenbronn sein.
„Es war eine sehr schöne und spannende Zeit, aber auch eine erfolgreiche Zeit. Sechs Jahre, in denen die Zusammenarbeit mit dem Verein immer sehr gut war. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden sind. Wir sind richtig zusammengewachsen. Es sind Erinnerungen entstanden, die ich niemals missen möchte“, sagt Julian Immisch über seine sechs Jahre als Spielertrainer von Grün-Weiß Ottenbronn. 2020 wechselte der heute 40-Jährige, der mit dem FC Gärtringen einst in der Verbandsliga gespielt hat, vom Lokalrivalen SV Althengstett hinüber zu den Grün-Weißen und führte sie von der Kreisliga A bis fast an die Spitze der Bezirksliga. Vergangene Saison wurden sie Tabellendritter und waren damit zweitbester Fußballverein im Kreis Calw hinter dem VfL Nagold.