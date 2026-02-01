Immer wieder Vandalismus: Das Hebeldenkmal soll vom Wald in die Stadt ziehen

Schon öfter gab es Anläufe, das Hebel-Denkmal aus dem Schopfheimer Sengele Richtung Stadtmitte zu versetzen. Nun scheint das Thema Fahrt aufzunehmen.

Die Diskussion erneut angestoßen haben nun Hansjörg Baumgartner und Iris Nicklas. Anlässlich des 200. Todestags von Johann Peter Hebel in diesem Jahr (22. September) wurde unter anderem eine Webseite gestaltet, um der Forderung nach einem besseren Standort für das Hebeldenkmal in Schopfheim Nachdruck zu verleihen. Bebildert ist sie mit Ansichten von Hebel-Denkmälern in Hausen, Lörrach, Basel oder Karlsruhe – sämtlich bestens gepflegt und prominent platziert.

„Erbarmungswürdiger Zustand“ „Nicht so in Schopfheim“, meldete sich Baumgartner nun auch in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Wort: Hier stehe das Denkmal „außerhalb des Stadtgebiets, außerhalb jeder Wahrnehmung und ist in einem erbarmungswürdigen Zustand“, so Baumgartner – „der Denkmalschutz wird hier zur Farce.“

Vandalismus ein Dauerproblem

Tatsächlich ist der schlechte Zustand von Hebelbüste und „Hebelhüsli“ in Schopfheim als Dauerproblem bekannt: Der etwas verstecke Ort im Wald, und dazu noch abseits der Hauptspazierrouten ist manchem Zeitgenossen offenbar Einladung zum Vandalismus: Wann immer die Stadt sich die Mühe macht, das Denkmal zu säubern und herzurichten, ist es bald darauf wieder verschmutzt und verschmiert, bekritzelt und vermüllt.

Hebel ins Zentrum rücken

Die Lösung liegt vermeintlich auf der Hand: Eine Verlegung an einen prominenteren Ort in der Kernstadt würde besser vor Vandalismus schützen – und wäre ganz nebenbei auch der zentralen Bedeutung Hebels angemessen, so die Befürworter einer solchen Lösung.

Standort in der Innenstadt

„Am schönsten wäre ein Standort nahe dem Café im Stadtpark, versehen mit einer Sockel-Inschrift“, ging Iris Nicklas bereits im September in einem Leserbrief mit einem konkreten Vorschlag in die Offensive. Dabei müsse gar nicht das ganze Hebelhäuschen umziehen, man könnte allein die Hebelbüste samt Betonsockel in die Stadt zu holen, so die Idee.

Unsere Empfehlung für Sie Gatronomie in Schopfheim „ParkCafé“ in Schopfheim erwacht zu neuem Leben Tesfaldet Reda feiert den Abschluss der Renovierungsarbeiten mit Helfern und Handwerkern. Am Montag öffnet das Café im Stadtpark erstmals die Türen.

„Können sich Gemeinderat und Stadt mit einer Verlegung identifizieren und die notwendigen Schritte zügig bewerkstelligen?“, wandte sich wiederum Baumgartner in der Sitzung direkt an die Verantwortlichen – und nannte eine ambitionierte Zielmarke: noch vor Hebels Geburtstag am 10. Mai.

Breite Unterstützung

Vor etwa zwei Wochen hatten die Grünen-Fraktionen bereits einen Antrag auf Prüfung des Standorts gestellt. In der Sitzungs reklamierten nun auch alle übrigen Fraktionen und Bürgermeister Dirk Harscher für sich, dass ihnen das Thema ein Anliegen sei, und es sei ja auch durchaus schon öfter diskutiert worden. Bislang aber offenkundig ohne Ergebnis.

Historische Lehrstunde

Überm Hebel-Thema geriet die Sitzung zeitweise zur poetisch-historischen Lehrstunde mitsamt Gedichtvortrag. Die nach ihm benannte (frühere) Schule in der Altstadt etwa hat der Dichterfürst nie besucht, stattdessen war er Schüler der damaligen Lateinschule eine Ecke weiter, wusste Jeannot Weißenberg (CDU); eben diesen Ort könne er sich denn auch als neuen Standort für die Büste vorstellen.

Unsere Empfehlung für Sie Hausener feiern ihren Hebel Feinde zu Freunden machen – das war beim Hebelfest zu erleben Die Hausener haben am Samstag wieder ihr traditionelles Hebelfest gefeiert. Für Kinder war einiges geboten.

Auch zur in der Debatte geäußerten Vermutung, dass es für den aktuellen Standort im Sengelen keine historische Begründung gibt, gab es Widerspruch: Der Platz im Wald oberhalb Schopfheims – auf der Hebelhöhe – habe einen Bezug zu einem Text Hebels und sei früher stark frequentiert gewesen, wie Thomas Gsell (SPD) zu berichten wusste.

Standort mit historischem Bezug

Der mit diesem Bezug einhergehende Denkmalschutz fürs Hebelhäuschen mitsamt Hebeldenkmal ist denn auch einer der Gründe dafür, dass ein Umzug eben doch nicht so einfach ist. „Nicht nur das Denkmal selbst steht unter Schutz, sondern auch der Standort“, so der Hinweis der städtischen Gebäudemanagerin Martina Milarch in Erinnerung an frühere Debatten. Für eine Verlegung brauche es einen Antrag bei der Denkmalbehörde und einen alternativen Standortvorschlag, der einen Bezug zu Hebel hat.

Die Verwaltung soll das Thema nun nochmals konzentriert prüfen, sagte Bürgermeister Harscher zu – verbannte die Hoffnung auf eine Lösung bis zu Hebels Geburtstag im Mai aber schon mal ins Reich der Illusionen: „Das wäre ja schon fast übermorgen.“