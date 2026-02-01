Immer wieder Vandalismus: Das Hebeldenkmal soll vom Wald in die Stadt ziehen

Schon öfter gab es Anläufe, das Hebel-Denkmal aus dem Schopfheimer Sengele Richtung Stadtmitte zu versetzen. Nun scheint das Thema Fahrt aufzunehmen.
Die Diskussion erneut angestoßen haben nun Hansjörg Baumgartner und Iris Nicklas. Anlässlich des 200. Todestags von Johann Peter Hebel in diesem Jahr (22. September) wurde unter anderem eine Webseite gestaltet, um der Forderung nach einem besseren Standort für das Hebeldenkmal in Schopfheim Nachdruck zu verleihen. Bebildert ist sie mit Ansichten von Hebel-Denkmälern in Hausen, Lörrach, Basel oder Karlsruhe – sämtlich bestens gepflegt und prominent platziert.