So war der Start in der neuen Arena

9 Viele Fans waren gekommen um ihren Star Hansi Hinterseer wieder einmal live zu erleben. Foto: Wölfle

Der Saisonstart der Fernsehsendung "Immer wieder sonntags" ist Moderator Stefan Mross gelungen. Am Sonntagvormittag feierten 2200 Gäste bei strahlendem Sonnenschein in der neuen Arena, die jetzt in unmittelbarer Nähe zur Wasserwelt liegt.















Rust - Lange Warteschlangen bildeten sich schon mehrere Stunden vor Beginn der ersten Sendung "Immer wieder sonntags" vor den Eingangstoren. Das Format wird den ganzen Sommer hindurch zwölf Mal – jeweils sonntags – von 10 bis 12 Uhr im Ersten zu sehen sein. Die eigens für die SWR-Produktion neu erbaute Arena, die jetzt ihren Platz außerhalb des Europa-Parks, zwischen der Wasserwelt Rulantica und dem Hotel Kronasar gefunden hat, wurde erstmals von Zuschauern genutzt. Die Gäste mussten sich nach dem Einlass um 9 Uhr erst einmal am neuen Veranstaltungsort zurechtfinden.

Gleich geblieben waren die überdachten Tribünen. Neu war die Wasserbühne. Die Hauptbühne wurde um einiges verkleinert und in ihrer Form verändert, die Mittelbühne, die sich zwischen den Sitzbänken und Tischen befindet, modernisiert und vergrößert. Gleich geblieben war Moderator Stefan Mross, der in alter Frische auch in seinem 18. Jahr in die neue Saison startete. Nach dem "Aufwärmen" durch Stefan Falk, mit Klatschproben, Instruktionen und Einweisungen zum Thema "Was ist hier bei einer Live-Sendung erlaubt und was nicht", sangen dann alle im Chor die "Schwarzwaldmarie". So kamen die Gäste schnell auf Betriebstemperatur, unter anderem auch wegen des schweißtreibenden Sonnenscheins.

Publikum ist am Anfang noch etwas schüchtern

Für Mross, der sich wie immer 15 Minuten vor Sendungsbeginn unters Publikum mischte, war es dann ein Leichtes, die Stimmung der gut gelaunten und klatschenden Gäste höher zu schrauben. "Wie gefällt euch die neue Arena?", fragte er. Doch diese Frage musste er zwei Mal stellen, denn das noch etwas schüchterne Publikum traute sich noch nicht so richtig lautstark zu antworten. "Ich sage es ihnen jetzt von ganzem Herzen, ich bin so glücklich, dass wir in dieser besonderen Zeit hier gemeinsam feiern dürfen", betonte Gastgeber Mross, bevor er sich viereinhalb Minuten vor Sendungsbeginn hinter die Bühne begab, auch um sich noch mal zu sammeln.

Drei Minuten nach 10 Uhr ging’s dann endlich los, Mross begrüßte die Gäste zum zweiten Mal mit einem strahlenden Lachen singend: "Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß, endlich sehe ich euch alle wieder, hier in unserer schönen neuen Welt!"

Hansi Hinterseer ließ dann mit dem Song "Heut bin ich so glücklich" die Herzen der Fans höherschlagen, während der Sommerhitkönig 2021, Simon Broch aus der Schweiz, mit dem Gewinner-Song "Etwas Sommerglück" alte Erinnerungen hervorrief.

Künstler wie Mross’ Ehefrau Anna Carina Woitschack, Michelle, Tim Peters, Luna Klee, Anita und Alexandra Hofmann, Giovanni Zarrella, Voxxclub oder die Dorfrocker kamen beim Publikum vor Ort und sicher auch zu Hause auf den Bildschirmen bestens an. Unter der neuen Rubrik "Die wunderbaren Legenden" sang Mross gemeinsam mit den Brüdern Oliver Onions deren Welterfolg "Santa Maria" und spielte dazu auf der Gitarre. Auch aus dem Publikum wurde dieses Mal wieder jemand überrascht: Zuschauer Stefan lernte seine Lebensretterin Sonja Müller kennen.

"Holzwurm Willi" brachte mal wieder alle zum Lachen, die Sommerhitparade der Nachwuchsstars startete reformiert in die erste Runde, "Das rote Mikrofon" kam wieder zum Einsatz und auch die neue Kategorie "Der Club der Helden" kam bestens beim Publikum an.

Fazit

Alles in allem ist die erste "Immer wieder sonntags"-Sendung 2022 in der neuen Arena eine runde und gelungene Sache gewesen. Die Besucher der Live-Sendung kamen ihren Stars ziemlich nahe und konnten mit dem einen oder anderen sogar für ein gemeinsames Foto auf Tuchfühlung gehen.

