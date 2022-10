Schlager-Stars begeistern Publikum in Sulz

2 Mit "Vincent & Fernando" traten Gewinner des "Grand Prix der Volksmusik" auf. Foto: Schwind

Die Kultsendung "Immer wieder Sonntag" stattete der Sulzer Stadthalle einen Besuch ab. Moderator Stefan Mross brachte im Rahmen des Südtiroler-Spezials einige bekannte Schlagergrößen mit.















Sulz - Mross moderiert die Sendung mit Witz und Charme und begeistert auf diese Weise bereits seit 18 Jahren die Schlagerfans. Nach rund 250 Sendungen ist sein Name untrennbar mit dem Format "Immer wieder Sonntags" verbunden.

Einzigartiges Show-Erlebnis

Im Rahmen der gleichnamigen Tournee stattete er am Samstag einen Besuch in der Sulzer Stadthalle ab. Das Publikum erwartete ein einzigartiges Show-Erlebnis, mit bekannter Musik, guter Stimmung und vielen Überraschungen. Rund 450 Besucher wollten sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. Das Ensemble, das Gastgeber Stefan Mross mitgebracht hatte, war vollgepackt mit Größen der Schlager- und Volksmusik. Anna-Carina Woitschack, "Vincent & Fernando", Oswald Sattler, Alexander Rier und Stefan Mross brannten im Backsteinbau ein Feuerwerk ab und sorgten mit ihrem Südtiroler-Spezial für einen unvergesslichen Nachmittag.

Gleich zu Beginn mischte sich Mross unters Publikum. Nach dem Auftakt-Lied zu "Immer wieder Sonntags" ging es dann mit der mitreißenden Bühnenshow, wie der Moderator ankündigte, los.

Gewinner des "Grand Prix der Volksmusik"

Mit "Vincent & Fernando" waren Gewinner des "Grand Prix der Volksmusik" nach Sulz gekommen. Mit ihrem damaligen Gewinnertitel "Der Engel von Marienberg" nahm ihre Karriere Fahrt auf. Die beiden machten mit dem Lied "Du kannst gerne tanzen" dem Sulzer Publikum ein verlockendes Angebot. Bei "Ich schenk’ dir Liebe" gab es die erste Schunkelrunde.

Mit "Glaube an Gott" machten sie dann die Bühne frei für Mross’ Ehepartnerin Anna-Carina Woitschack. Die 29-Jährige war froh, wieder auf der Bühne zu stehen, um die Menschen mit ihrer Musik glücklich zu machen, wie sie erzählte.

Lied mit Friedensbotschaft

Die Liebe ist ein fester Bestandteil in ihrem Leben, erklärte sie: "Liebe ist die stärkste Waffe auf der ganzen Welt". So passte auch der Titel "Liebe was sonst" aus ihrem neuen Album "Lichtblicke", bestens. Emotional schöne Momente verbindet die sympathische Sängerin mit dem Titel "Die Rose", wo ihre klare einmalige Stimme hervorragend zur Geltung kam. Den Titel "Wir wollen Frieden für unsere Welt" hatte Stefan Mross 1995 eigentlich zu Weihnachten geschrieben, allerdings ist das Lied nun wohl aktueller den je.

Bei allem Ernst, durfte auch der Mross-typische Humor an diesem Abend nicht fehlen. So hatte er eine Erklärung parat, wieso er im Fernsehen etwas dicker aussieht: "Die Fernseher werden immer breiter aber nicht höher. Deshalb ist Andy Borg auch klein geblieben", ulkte er in Richtung des Österreichischen Schlager-Kollegen.

Besucher geizen nicht mit Beifall

Als Sohn des erfolgreichen Kastelruther-Spatzen-Frontmanns Norbert Rier hat es Alexander Rier mit seinen Liedern ebenfalls geschafft, eine erfolgreiche Karriere hinzulegen. Seine Musikalität und die Liebe zum Schlager hat er vom Vater geerbt. In seinen Liedern bekennt sich der 37-Jährige zu seiner Heimat Südtirol. Sein aktuelles Album "Liebe wird immer das Größte sein" hat er zu seinem zehnjährigen Bühnenjubiläum auf den Markt gebracht. Natürlich durfte auch ein Medley der Kastelruther Spatzen nicht fehlen.

Ein Südtirol-Spezial ohne Oswald Sattler wäre wohl undenkbar. So kündigte Mross den Künstler als "Caruso der Berge" an. Sattler ist durch seine Zeit als Sänger und Gitarrist bei den Kastelruther Spatzen bekannt geworden. Seit 1996 ist er als Solo-Künstler unterwegs. Sattler strahlt Ruhe und Wärme aus, seine Lieder berühren die Menschen emotional. Er steht aber auch zu seinem Südtirol wie kein Anderer. "Wer in den Bergen geboren ist, bleibt seiner Heimat treu" erklärte er.

Die Konzertbesucher waren an diesem Nachmittag begeistert und geizten nicht mit rhythmischem Klatschen und langanhaltenden Beifall.