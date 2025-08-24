Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.

Rust - Weil Schlagerstar Stefan Mross aus familiären Gründen verhindert war, hat Sängerin Stefanie Hertel die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" moderiert. Die 46-Jährige sagte auf der Freilichtbühne im südbadischen Rust, sie könne die Trauer des 49-jährigen Mross "total nachempfinden". Mross' Mutter Stefanie war nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer oberbayerischen Heimat gestorben.

"In Gedanken ganz, ganz fest bei dir"

"Wir alle hier in der Immer-wieder-sonntags-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt in Gedanken ganz, ganz fest bei dir, und wir denken an dich!", sagte Hertel zu Beginn der Live-Sendung.

Hertel kommt auf Wunsch von Mross

Es war dem SWR zufolge der Wunsch von Mross, dass seine Ex-Frau die Sendung moderiert. Unterstützt wurde Hertel von Schlagersängerin Uta Bresan (60). Hertel feiert in diesem Jahr ihr 40. Fernsehjubiläum: Sie hatte ihren ersten Auftritt 1985 in der Sendung "Oberhofer Bauernmarkt" im DDR-Fernsehen.

Hertel war die erste Ehefrau von Stefan Mross. Die beiden waren 17 Jahre ein Paar, 5 Jahre davon verheiratet. Im Dezember 2012 ließ sich das Paar scheiden.

Die Live-Sendung am Sonntag war die vorletzte der aktuellen Staffel. Das Format erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum. In diesem Jahr werden zwölf Live-Sendungen im Ruster Europa-Park produziert.