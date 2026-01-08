Immer weniger Schneetage: Liftbetrieb in Langenbrand „ist definitiv ein Minusgeschäft“ – was jetzt?

An immer weniger Tagen hat der Skilift Eulenloch in Langenbrand offen. Klar ist, dass da ein Betrieb nicht einfach ist – nichtsdestotrotz bleibt Betreiber Alexander Faas positiv.
Mit den Skiern über die Schneedecke sausen. Es ist kalt. Rasant gleitet man den Berg hinunter. So ungefähr wünschen sich das viele auch in Langenbrand beim Skilift Eulenloch. Doch hier werden die Betriebstage immer weniger. Immer seltener fallen kalte Temperaturen und Niederschlag zusammen, so dass ausreichend Schnee auf der Piste liegt.