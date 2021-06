1 Das Feuerwerk bei "Kloster in Flammen" wird es nicht mehr geben. Foto: Archiv Fritsch

Zwei Jahre in Folge gibt es keinen Klostersommer in Hirsau. Für 2022 dagegen stehen die Nachholtermine schon fest. Doch auf ganz so sicherem Fundament scheint die Zukunft der Veranstaltungsreihe nicht zu stehen. Denn zunehmend strenge Auflagen machen Veranstalter Jürgen Ott das Leben schwer.

Calw-Hirsau - Seit 2008 gibt es den Klostersommer in Hirsau in seiner jetzigen Form. Plus/minus 15 .000 Menschen kommen seither jährlich in den Kreuzgang des Klosters St. Peter und Paul. Diese Serie hatte 2020 durch die Corona-Pandemie ein jähes Ende gefunden. Und auch 2021 wird es keinen Klostersommer geben. Doch die Corona-Krise ist nicht das einzige Problem von Veranstalter Jürgen Ott. Er hat auch an zunehmend strengen Auflagen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, beziehungsweise des Amtes für Vermögen und Bau zu knabbern. So sehr, dass die Zukunft des Klostersommers auf wackeligen Beinen steht.

