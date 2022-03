1 Häufig werden kinderpornografische Inhalte mittels Smartphone in Chatgruppen geteilt - auch auf vielen Schulhöfen. Foto: Stratenschulte

Das Polizeipräsidium Offenburg hat 2021 in der Ortenau 22 618 Straftaten erfasst – rund fünf Prozent weniger als 2020. Während Diebstähle, Einbrüche und Gewaltdelikte insgesamt abnahmen, stieg die Zahl der Fälle von Kinderpornografie deutlich.















Offenburg. "Insgesamt haben wir eine positive Entwicklung zu vermelden", fasste Polizeipräsident Reinhard Renter bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zusammen. Mit dem kommissarischen Kripo-Chef Hans Martin Berl und Norbert Schneider, Leiter der Schutzpolizei, stellte er die Kriminalstatistik 2021 vor.

Zwei Täter treiben Statistik in die Höhe:Insgesamt 40 081 Straftaten hat das Polizeipräsidium im Ortenaukreis, dem Landkreis Rastatt und Baden-Baden 2021 registriert. Das sind drei Prozent mehr als im Jahr zuvor – also doch ein Anstieg? Der Blick in die Details zeigt: Für den Sprung ist der Fall von zwei Tätern in Bühl verantwortlich – rund 4200 Straftaten gehen auf das Konto der Betrüger (siehe Info). Ohne den Ausreißer würde die Zahl der Straftaten mit 35 800 deutlich unter dem Wert von 2020 (38 900 Straftaten) liegen. Im Ortenaukreis selbst sank die Zahl um fünf Prozent auf 22 261 Straftaten. Die Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums erreichte mit 72 Prozent Höchstniveau. "Wenn sie zehn Prozent der Fälle mit zwei Tätern aufklären, dann springt auch die Quote in die Höhe", erläuterte Renter mit Verweis auf die Bühler Straftäter.

Deutlich mehr Kinderpornografie: Die Zahl der Fälle von Kinderpornografie hat sich verdoppelt. 392 Fälle verzeichnete das Polizeipräsidium 2021. 75 Prozent davon seien der "Schulhofkriminalität" zuzuordnen. "Jugendliche meinen, sie müssten für die Partnersuche von sich selbst Bilder machen und per Handy verschicken", erläuterte Kripo-Chef Berl. Die würden dann oft in Chatgruppen geteilt – viele seien sich nicht bewusst, sich strafbar zu machen. In 20 Prozent der Gesamtfälle sei eine pädophile Neigungen zu erkennen, berichtete Schneider. Bei fünf Prozent gehe es um aktiven Missbrauch.

Weniger Diebstähle, Einbrüche und Gewaltdelikte: Diebstahl nahm im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 8839 Fälle (2020: 10 277) ab. "Im Vergleich zu 2012 haben wir eine Halbierung", betonte Norbert Schneider. Wohnungseinbrüche nahmen um 16 Prozent auf 309 Fälle (2020: 369) ab. Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum sank auf 18 441 (2020: 19 497). Die Gewaltkriminalität erreichte mit 980 Fällen (2020: 1045) den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. "Straftaten gegen das Leben" verzeichnete die Polizei im Kreis 13 – genauso viele wie im Vorjahr.

Corona wirkt sich weiter aus:Die positive Entwicklung in vielen Bereichen sei durchaus der Polizeiarbeit zu verdanken, "hier ist aber auch die Auswirkung der Pandemie zu spüren", erläuterte Renter. Für Langfinger gab es seltener eine Gelegenheit: So seien corona-bedingt Geschäfte lange zu gewesen, ergänzte Schneider. Zudem seien viele Menschen durch Homeoffice oder fehlende Urlaubsmöglichkeiten öfter zuhause gewesen. Die Schließung von Clubs und Diskotheken habe auch zum Rückgang von Schlägereien und Co. geführt, so Schneider.

Keine Zunahme bei Häuslicher Gewalt:Mit 546 Fällen befinde sich die Häusliche Gewalt auf einem "gleichbleibend hohem Wert", so Schneider. Die durch die Corona-Maßnahmen befürchtete Zunahme sei ausgeblieben. Das Dunkelfeld sei jedoch groß.

Rauschgiftkriminalität weiter niedrig:Seit der Corona-Pandemie liegt die Zahl der Rauschgiftdelikte deutlich niedriger als zuvor. Das hänge auch mit den corona-bedingt eingeschränkten Öffnungszeiten und Kapazitäten des Europa-Parks zusammen, berichtete Schneider. In der Vergangenheit wurden bei Einlasskontrollen erhebliche Mengen an Cannabis festgestellt.

Sexuelle Belästigung wird häufiger angezeigt:Im Präsidiumsbereich verzeichnete die Polizei 2021 rund 870 "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" (2020: 633). Das hänge unter anderem mit einer Gesetzesverschärfung zusammen, so Schneider. Das Selbstverständnis der Opfer habe sich so verändert, sodass sie öfter Anzeige erstatten.

Ältere Mitbürger weiter im Fokus von Betrügern:Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte sank 2021 mit rund 7151 Straftaten – den Bühler Fall außenvorgelassen – leicht. Darunter Fallen auch Betrügereien wie Enkel-Trick und Co, jedoch auch Geldanlagebetrugsfälle aus dem Ausland.

Info: 680 000 Euro ergaunert

Zwei Täter in Bühl hatten bundesweit Menschen angeschrieben und vorgetäuscht, der Geschädigte hätte etwas unterschrieben und müsse jetzt bezahlen, erläuterte Kripo-Chef Martin Berl. Da es sich meist um kleinere Beträge gehandelt habe, seien viele dem nachgekommen. Rund 680 000 Euro Schaden seien bei rund 4200 bekannten Fällen entstanden.