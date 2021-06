1 Acht neue Fälle wurden rund um Villingen-Schwenningen am Donnerstag registriert. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Acht neue Fälle wurden rund um das Oberzentrum Villingen-Schwenningen am Donnerstag registriert.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Weiterhin ruhig bleibt das Pandemiegeschehen im Landkreis. Laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises sieht die Lage aktuell so aus: Die Gesamtfallzahl an Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn stieg auf 9959 (+8 im Vergleich zum Vortag), 9653 Personen sind genesen (+21), 205 verstorben mit oder an dem Virus (+0), aktuell mit Covid-19 infiziert sind 101 Personen (-13) – in 95 Fällen ist eine Mutation des Coronavirus die Ursache.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 27,8 an (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Mittwoch, 16 Uhr) – am Vortag lag die Inzidenz bei 32.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 27 am Coronavirus erkrankte Personen – von 48 zur Verfügung stehenden Intensivbetten am Klinikum sind 43 belegt, vier davon durch Coronapatienten, wovon aber keiner mehr invasiv beatmet werden muss. (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 10.30 Uhr).

Die acht neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Bad Dürrheim (1), Dauchingen (1), Donaueschingen (1), Hüfingen (2) und Villingen-Schwenningen (3).

Die Impfquote steigt – im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden im Kreisimpfzentrum, durch mobile Impfteams sowie durch die niedergelassenen Ärzte seit Impfbeginn 126 013 Impfungen durchgeführt (+ 11 845 Impfungen zur Vorwoche - Stand: 13. Juni). Es wurden seit Impfbeginn 85 636 Personen erstmals und 40 377 Personen zum zweiten Mal geimpft. Hinzu kommen Bürger, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen und die Schutzimpfung in einem Zentralen Impfzentrum oder in einem anderen Kreisimpfzentrum erhalten haben (diese Anzahl wird nicht auf Kreisebene erfasst) sowie die Impfungen, die durch Betriebsärzte durchgeführt wurden.