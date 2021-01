Immer mehr bestätigte Fälle Mutationen greifen im Südwesten um sich

Immer mehr Erzieher meldeten sich krank

Dass der Ausbruch ausgerechnet im Stadtteil Vauban festgestellt wurde, der als Hochburg der Esoterik- und Öko-Szene in der Stadt gilt und in dem gewaltsame Vorfälle mit Corona-Leugnern in einem kleinen Supermarkt Schlagzeilen gemacht haben, sei nach derzeitigem Kenntnisstand wohl eher ein Zufall, meint Kappert: Das Virus sei wohl von einem Mitarbeiter eingeschleppt worden, der eine Corona-Infektion ohne Symptome gehabt habe. Die Stadt Freiburg kündigt als Reaktion am Donnerstag für alle Kitas in freier Trägerschaft kostenlose OP-Masken an.

Und wie fühlen sich die Betroffenen aus der Kita "Immergrün"? "Mir geht es langsam besser", sagt Anton D. Der Name ist geändert, der Redaktion aber bekannt. Es ist wohl eine leichtere Form von Covid-19 gewesen. "Aber ich habe mich eigentlich schon lange nicht mehr so krank gefühlt wie an den vergangenen Tagen." D. wohnt im Stadtteil Vauban, seine Kinder besuchen die Kita "Immergrün". Dass sich in der Notbetreuung der Einrichtung etwas anbahnen könnte, was auf die Ausbreitung einer Corona-Mutation hindeutet, haben viele Eltern spätestens in der vergangenen Woche gemerkt.

Auch interessant: Was heißt das für Eltern und Kinder?

Ein Erzieher, der zunächst symptomlos gewesen ist, wird positiv auf das Coronavirus getestet. Ob dies der erste Fall ist, ist laut dem Kita-Leiters aber unklar. In der Folge steigt die Zahl der Erkrankungsfälle im Umfeld der Einrichtung der evangelischen Diakonie ungewohnt sprunghaft an. Immer mehr Erzieher meldeten sich krank. Auch Familie D. lässt sich testen – auf eigene Initiative. Das ist vor zehn Tagen gewesen. Erst sind nur die Kinder betroffen – ohne sich tatsächlich krank zu fühlen –, bei einem zweiten Test dann auch die Eltern, die mittlerweile Symptome spüren. "In anderen Familien war es ähnlich", berichtet D.

Kritik am Kommunikationsmanagement

Die Kindergartenleitung habe immer sehr offen und gut informiert, erzählt D. Vom Gesundheitsamt habe man aber erst einmal gar nichts gehört, obwohl dort schon längst aufgefallen sein müsste, dass sich hier ein Cluster gebildet habe. "Das war ein Desaster", sagt der ­39-Jährige. "Das Gesundheitsamt hätte viel schneller handeln müssen."

Kritik am Kommunikationsmanagement kommt auch vom Träger der Kita "Immergrün", der Diakonie Südbaden. "Eigentlich", sagt Sprecher Christian Könemann, "hätten wir als Träger zuerst erfahren müssen, was los ist." Als Anfragen von Eltern und Mitarbeitern eingehen, hakt die Diakonie beim Gesundheitsamt nach und bekommt dort die Bestätigung der Corona-Mutation bei zwei Kindern. Für den Unmut der Kita, dass sie nicht zuerst benachrichtigt worden ist, hat Freiburgs OB Martin Horn (parteilos) durchaus "Verständnis". Zugleich wirbt er aber um Nachsicht.

Am Donnerstagabend werden noch drei weitere Fälle von Mutationen im Kreis Lörrach gemeldet. Damit gibt es insgesamt acht bestätigte Fälle im Landkreis. Ob es sich um die südafrikanische, die britische oder die brasilianische Variante handelt, steht auch in diesen Fällen noch nicht fest. In mindestens zwei der drei neuen Fälle gibt es einen Zusammenhang mit den bisher gemeldeten Mutationen. Beim dritten Fall wird noch ermittelt.

Virus-Variante im Ortenaukreis noch unklar

Im Ortenaukreis sind am Mittwoch und Donnerstag laut Landratsamt insgesamt fünf Fälle von Coronavirus-Mutationen nachgewiesen worden. Um welche Variante es sich genau handelt, ist ebenfalls noch unklar. Ein Infizierter wurde auf der Covid-Station im Ortenau-Klinikum am Ebertplatz in Offenburg behandelt. Er ist zwischenzeitlich entlassen worden und befindet sich in Quarantäne. In Zusammenhang mit diesem Fall sind zwei weitere Infektionen mit der Mutation bestätigt worden. Es handelt sich um enge Kontaktpersonen. Unabhängig von diesem Fall wurden zwei weitere Ortenauer außerhalb des Klinikums positiv auf die mutierte Virusvariante getestet. Im Ortenau-Klinikum werden auf der Covid-Station derzeit weder Patienten aufgenommen, noch entlassen oder auf andere Stationen verlegt.

Laut Landratsamt Calw gibt es vier aktive Fälle der Afrika-Variante des Coronavirus im Kreis. Diese vier Fälle sind auf zwei voneinander unabhängige Gruppen verteilt: Eine vierköpfige Gruppe hat Kontakt mit den Infizierten aus dem Zollernalbkreis gehabt. Und eine fünfköpfige, hauptsächlich aus älteren Menschen bestehende Gruppe. Eine Person aus der fünfköpfigen Gruppe ist gestorben. Allerdings ist nicht klar, an oder mit welcher Corona-Variante. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne und hätten nur noch leichte Symptome.

Zahlen

Im Südwesten wurden seit dem ersten Fall einer Virusvariante im Kreis Freudenstadt an Heiligabend 115 Fälle aus 25 Stadt- und Landkreisen dem Landesgesundheitsamt übermittelt. 38 Fälle sind reiseassoziiert, die übrigen Fälle stehen im Zusammenhang mit der Stichprobenuntersuchung des Bundesgesundheitsministeriums in dieser Woche. Von den bisher nachgewiesenen Mutationen gehören 52 Proben zu der Virusvariante B.1.1.7 (Großbritannien) und 19 zu der Variante B.1.351 (Südafrika). Die übrigen Proben zeigen die für beide Virusvarianten typische Mutation N501Y, eine weitergehende Typisierung steht hier noch aus.