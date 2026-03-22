Immer mehr Aufgaben: Friesenheimer Wehr rückte 2025 fast 70 Mal aus

Voll des Lobes war Kommandant Thomas Manach bei der Hauptversammlung für die Friesenheimer Feuerwehr. Rein ehrenamtlich sei deren Führung derweil nicht mehr möglich.

DerKommandant hatte bereits im vergangenen Jahr das hohe – und mit den vorhandenen Kapazitäten kaum zu bewältigende – Arbeitsaufkommen betont und ergänzte nun: „Der Berg der Aufgaben, den wir vor uns herschieben wird tagtäglich größer. Trotz stetiger Optimierung der Abläufe und Verteilung der Aufgaben auf mehreren Schultern, ist eine Trendwende nicht ansatzweise zu erkennen.“

Dank gelte derweil den Arbeitgebern des Kommandos, die sogar regelmäßige ganztägige Treffen tolerierten. Immens sei die Unterstützung aus Führungskreis, Feuerwehrausschuss, Fach- und Projektgruppen, beauftragten Personen, Führungskräften sowie einzelnen Feuerwehrangehörigen, die Aufgaben oder Verantwortung übernähmen. Ohne all diese herausragende Unterstützung sei das Arbeitsaufkommen in keiner Weise leistbar.

Schließlich resümiert Manach für das Kommando: „Wir sind heute der absoluten Überzeugung, dass das rein ehrenamtliche Führen unserer Feuerwehr mit dem vorhandenen und immer größer werdenden Arbeits- und Aufgabenpensum in vertretbarem Maße bereits heute schlichtweg nicht mehr leistbar ist.“ Was täglich geleistet werde, übersteige bei Weitem, was ehrenamtlichen Kräften zumutbar wäre.

Wehr wird 2025 zu fast 70 Einsätzen alarmiert

Die Feuerwehr Friesenheim wurde 2025 zu insgesamt 68 Einsätzen gerufen, was eine Einsatzdauer von 61 Stunden ergibt. Insgesamt 113 Mitglieder haben knapp 1100 Stunden geleistet. 37 Einsätze waren in der Zeit von 6 bis 17 Uhr und 31 von 17 bis 6 Uhr. Brände, Tierrettungen, Türöffnungen oder Bergung von eingeklemmten Personen bei Unfällen gehörten zu den Einsätzen.

Bei aller Kritik gegenüber dem Arbeitsaufkommen betont Manach die positive Entwicklung von Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Feuerwehr. „Die Feuerwehr Friesenheim hat sich mit außerordentlichem Engagement zusammengerauft und ist wieder eine Feuerwehr, die sich mit gegenseitigem Respekt begegnet und auf Augenhöhe zusammenarbeitet“, betont Manach.

Bezüglich des Feuerwehrbedarfsplans dürfte im Sommer noch nicht mit einem Ergebnis zu rechnen sein. Umfangreich sei die Ausarbeitung, weshalb alle auf das Spätjahr vertröstet werden. Bürgermeister Erik Weide hatte bereits einmal beim Fachbüro angefragt und die Aussage erhalten, dass dieses aktuell bei der Datenerhebung sei. Die Mitarbeit in der Planungsgruppe für den Feuerwehrbedarfsplan sowie in anderen Gruppen zeige das Interesse der Feuerwehrangehörigen an einer guten Zukunft der Feuerwehr. Ziel sei die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr langfristig zu sichern. Den Feuerwehrangehörigen rief er zu: „Die Verwaltung und die Gemeinderäte stehen hinter euch.“

SPD-Bundestagsabgeordneter zollt Wehr Respekt

Respekt zollte gegenüber der Feuerwehr auch SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner der betonte, dass der strafrechtliche Schutz der Einsatzkräfte verbessert werde. Dafür erhielt er kräftigen Applaus. Über eine Verlängerung der aktiven Dienstzeit von 65 auf 67 Jahren wird beim Feuerwehrverband Ortenau nachgedacht, teilte Reiner Graupe vom Vorstand mit.

Ehrungen

Gemeindeehrungen:

15 Jahre Jugendarbeit: Manuel Müller Gemeindemedaille Bronze 20 Jahre aktiver Dienst: Timo Tscheschlog, Maik Mußler, Dennis Möller. Gemeindemedaille Silber 30 Jahre aktiver Dienst: Philipp Leistler. Gemeindemedaille Gold 40 Jahre aktiver Dienst: Hans Killius, Klaus Beiser, Karl-Rainer Kopf, Günter Mußler. 40 Jahre Zugehörigkeit: Klaus Kalt. 70 Jahre Zugehörigkeit: Helmut Wetterer.

Landesehrenzeichen:

Ehrenzeichen in Bronze (15 Jahre aktive Dienstzeit): Christian Haas, Christian Gißler. Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre): Fabian Steppacher, Thorsten Tscheschlog, Kay Häs. Ehrenzeichen des in Gold (40 Jahre aktive Dienstzeit): Hans Killius, Klaus Beiser, Karl-Rainer Kopf, Günter Mußler.