Immer mehr Aufgaben: Friesenheimer Wehr rückte 2025 fast 70 Mal aus

Voll des Lobes war Kommandant Thomas Manach bei der Hauptversammlung für die Friesenheimer Feuerwehr. Rein ehrenamtlich sei deren Führung derweil nicht mehr möglich.
DerKommandant hatte bereits im vergangenen Jahr das hohe – und mit den vorhandenen Kapazitäten kaum zu bewältigende – Arbeitsaufkommen betont und ergänzte nun: „Der Berg der Aufgaben, den wir vor uns herschieben wird tagtäglich größer. Trotz stetiger Optimierung der Abläufe und Verteilung der Aufgaben auf mehreren Schultern, ist eine Trendwende nicht ansatzweise zu erkennen.“