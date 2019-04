Immer gleiches Familienfest Ei, ei, ei: Wenn Ostern die Verwandschaft kommt

Die Zeit vergeht und die Osternester liegen noch immer in ihren Verstecken, obwohl mittlerweile eigentlich jeder genau weiß, wo der kleine grüne Korb mit dem Ostergras und dem Schokoladenhasen versteckt ist. Gesucht werden darf offiziell immer noch nicht, denn nach dem Kaffee geht es nahtlos in die Vorbereitungen zum Vesper über. Während Eltern und Großeltern fleißig Wurstsalat anmachen, Brot schneiden und den Tisch decken, schlagen die Jüngeren weiter die Zeit tot.

Nach dem Abendessen ist es dann endlich so weit: Alle gehen auf die Jagd nach Geschenken. Ehe man sich versieht, ist die Wohnung voller Kunstgras und Geschenkpapier. Damit könnte der Tage eigentlich überstanden sein. Aber nein, nun traut sich keiner, der erste zu sein, der geht. Erst gegen 22 Uhr, wenn die Großeltern dann langsam vor Erschöpfung vom Stuhl fallen, herrscht Aufbruchstimmung. Der Tag ist überstanden!

Wer das Familienosterfest wegen einer Grippe verpassen sollte, dem sei getrost gesagt: Keine Panik, im nächsten Jahr ist auch wieder Ostern. "The same procedure as every year" und die Familie wird ihr Bestes geben, es wieder zu einer solchen Freude werden zu lassen, getreu dem Butler James: "Well - we'll do our very best!"