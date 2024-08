Immenhöfe in Donaueschingen: So spektakulär startet das Fest der Pferde

1 Da fliegen die Funken: Spektakulär ist die Feuershow zum Finale des Showabends am Donnerstag, der das Fest der Pferde auf den Immenhöfen stets eröffnet. Foto: Roger Müller

Tagsüber Springsport, abends Show: So begann das Fest der Pferde auf den Immenhöfe in Donaueschingen am Donnerstag. Und so geht es weiter.









Der Startschuss für das Fest der Pferde ist gefallen. Am Donnerstag ging die beliebte Veranstaltung bei den Immenhöfen in die Vollen. Dem taten auch heftige Regenschauer am Nachmittag keinen Abbruch. Auch wenn Teilnehmer und Besucher abgeduscht wurden, öffnete sich die Wolkendecke pünktlich zum Showabend wieder und es blieb trocken. Erst danach ging der Regen wieder los.