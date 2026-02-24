Imkerverein Kinzigtal: Zuschuss für emsige Bienenzüchter

Mit 24 Mitgliedern, darunter 16 Aktiven, sind die Imker aus Kinzigtal eine kleine Gruppe. Wie die Hauptversammlung zeigte, stellt der Verein aber allerhand auf die Beine.
Der Bienenzuchtverein Kinzigtal trifft sich schon jahrelang zu Hauptversammlungen hoch auf der Erzwäsche. Fast alle aktiven Imker waren in diesem Jahr anwesend, wie Vorsitzende Uwe Kirgis erfreut feststellte. Im Tätigkeitsbericht sprach Kirgis von einem guten Bienenjahr. Die Bienen starteten frühzeitig und waren „arbeitsfreudig unterwegs“. Zeitig habe auch die Königinnenzucht starten können.