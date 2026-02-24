Imkerverein Kinzigtal: Zuschuss für emsige Bienenzüchter

Mit 24 Mitgliedern, darunter 16 Aktiven, sind die Imker aus Kinzigtal eine kleine Gruppe. Wie die Hauptversammlung zeigte, stellt der Verein aber allerhand auf die Beine.

Der Bienenzuchtverein Kinzigtal trifft sich schon jahrelang zu Hauptversammlungen hoch auf der Erzwäsche. Fast alle aktiven Imker waren in diesem Jahr anwesend, wie Vorsitzende Uwe Kirgis erfreut feststellte. Im Tätigkeitsbericht sprach Kirgis von einem guten Bienenjahr. Die Bienen starteten frühzeitig und waren „arbeitsfreudig unterwegs“. Zeitig habe auch die Königinnenzucht starten können.

Insgesamt verzeichnete der Verein 199 gesunde, gut entwickelte Völker, die 320 Kilogramm Honig oberster Qualität lieferten. Allerdings sei die Belastung durch die Varroa-Milbe 2025 besonders hoch gewesen. Auch die Asiatische Hornisse werde für die Bienen im Kinzigtal zur zunehmenden Gefahr. „Die Hornisse wird uns noch begleiten“, warnte der Vorsitzende.

Asiatische Hornisse stellt eine Gefahr für Bienen dar

Zur Überwinterung der Völker habe diesmal nur wenig zugefüttert werden müssen.

Laut Schriftführerin Andrea Firner zählt der Verein insgesamt 24 Mitglieder, darunter 16 Aktive. Firner berichtete von einem überaus erfolgreichen Imkerfest, einem gut besuchten Familientag und einem Tag der Biene mit Feier auf der Erzwäsche.

Kassierer Michael Jehle verzeichnete einen beträchtlichen Überschuss – trotz erheblicher Investitionen, etwa für ein neues Festzelt.

Bürgermeister Thomas Geppert lobte die Imker als „kleine, aber feine Truppe“, wünschte ein erfolgreiches Bienenjahr und ließ dem Verein 1500 Euro von der Stadt zukommen.

Anschließend leitete er die Neuwahlen des Vorstands. Dabei wurden die Vorsitzenden Uwe Kirgis und Anne Dangl bestätigt. Andreas Brückner löst Karlheinz Wolf als Stellvertreter ab. Schriftführerin bleibt Andrea Firner, Kassierer Michael Jehle. Als Beisitzer fungieren Klaus Dieterle, Zeno Mayer und Pirmin Schmieder. Anschließend wurde Karlheinz Wolf aus dem Vorstand verabschiedet und Cornelia Echle als Neumitglied in den Bienenzuchtverein aufgenommen.

Zum Ende der Versammlung erfolgte zunächst ein Überblick der wichtigsten Termine für das laufende Jahr. Der ehemalige Vorsitzende Klaus Dieterle zollte danach den Mitgliedern des amtierenden Vorstands ein lobendes „Weiter so“.

Als besonders treue Imker wurden bei der Versammlung des Bienenzuchtvereins Kinzigtal geehrt: Für 50 Jahre: Fritz Heizmann (in Abwesenheit); Für 40 Jahre: Gregor Firner; Für 30 Jahre: Michael Jehle; Für Zehn Jahre im Verein: Andrea Firner