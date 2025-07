Der Imkerverein Kandertal freute sich am „Tag der deutschen Imkerei“ über den stetig guten Besucherstrom in Wollbach.

Einen Aktionstag initiiert der Deutsche Imkerbund bundesweit jährlich im Juli, dieses Jahr unter dem Motto „100 Jahre echter deutscher Honig 1925 bis 2025“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Imkerverein Kandertal bot in der Kandertalhalle in Wollbach viele Informationen rund um Honig und Wildbienen, Imkerei, das Naturprodukt Honig und andere Bienenprodukte an.

Bienen am Schaukasten beobachten

Die interessierten Besucher konnten sich bei zwei Vorträgen über „Menschen und Insekten“ von Peter Berg aus Binzen und „Die Biene als Heilerin“ von Almut Schmidt-Rau vom Lebensgarten Erdweg Gupf umfassend informieren.

Anhand eines Schaukastens zeigte Herbert Spittler die Welt der Bienen in ihrem Stock. Ein weiterer Höhepunkt waren die Bienenvölker von Tim Greßlin, heißt es in der Mitteilung.

Kinder und Erwachsene betätigten sich beim Entdeckeln der Honigwaben und an der Honigschleuder und durften den daraus geschleuderten Honig probieren.

Die Staudengärtnerei Gräfin Zeppelin bot bienenfreundliche Pflanzen an, Bienenhotels und Imkereibedarf sowie Honig konnten ebenfalls erworben werden. Victoria Herzog von den Badischen Jägern zeigte mit dem mobilen Lernort die Flora und Fauna des Waldes.

Samenkugeln und Bienenhotels basteln

Die Kinder bastelten Samenkugeln und Bienenhotels. Nadja Lenz zeigte lebendige Insekten und veranstaltete ein Kinderquiz.

Der Imkerverein hatte viele unterschiedliche Honigsorten aus dem gesamten Vereinsgebiet im Angebot. Das Imkereifachgeschäft Kühndorf zeigte in der Ausstellung auch besondere „Bienenwohnungen“.