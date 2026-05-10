Imkerei in Haigerloch: Gefahr aus der Luft? Die Asiatische Hornisse rückt näher

Es ist noch keine im Raum Haigerloch gesichtet worden, aber die zunehmende Ausbreitung der asiatischen Hornisse erfüllt die Bienenfreunde mit großer Sorge.
Der Vorsitzende des Haigerlocher Imkervereins, Michael Zubke und sein seit über 50 Jahren als Imker tätiger Kollege Thomas Klingler aus Hart sind beunruhigt. Auch eine Karte der Landesanstalt für Umwelt zeigt es ganz deutlich: Von der westlichen Grenze Baden-Württembergs her breitet sich die Asiatische Hornisse immer mehr in östlicher Richtung aus.