1 Bleibt geschlossen: die Filiale von Kochlöffel in der Niederen Straße in Villingen. Foto: Marc Eich

Mehr als ein Jahr nach dem Brand in der Villinger Filiale von Kochlöffel ist das Aus des Imbisses in der Innenstadt besiegelt. Das liegt aber nicht am fehlenden Interesse einer Neueröffnung.









Seit dem Sommer 2022 ist der Ofen beim Kochlöffel in der Villinger Innenstadt aus – nachdem er in Flammen stand. Am Morgen des 8. August war die Feuerwehr zur Filiale in der Niederen Straße ausgerückt, nachdem dort ein Küchenbrand gemeldet worden war.