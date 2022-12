1 Mehmet Sahin zieht nach der Eröffnung in der Talstadt eine positive Bilanz. Foto: Wagner

Oberndorf - Kulinarische Genüsse aus der türkischen Mittelmeerregion sind seit einigen Wochen in der Oberndorfer Talstraße erhältlich. Sadiye Cengiz, die in Oberndorf aufgewachsen ist, hat dort den Imbiss "Kiyam Manti" eröffnet, in dem sie selbst hergestellte türkische Spezialitäten anbietet.

Auf dem Lindenhof hergestellt

Dabei wird sie von ihrem Neffen Mehmet Sahin unterstützt, der den Imbiss im Tal auch führt. Angeboten werden Teigtaschen in verschiedenen Ausführungen und den unterschiedlichsten Füllungen, die aus der türkischen Küche kommen. Die Taschen werden von der Inhaberin auf dem Lindenhof selbst hergestellt. Dabei legt sie Wert darauf, überwiegend Zutaten aus der Region zu verarbeiten.

So gibt es beispielsweise Manti, das sind mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen mit einer leichten Joghurtsoße. Aber auch Yaprak Sarma, gefüllte Weinblätter in der fleischlosen Variante mit Gewürzen und frischen Kräutern, sind zu haben.

Im ganzen süddeutschen Raum gefragt

Sadiye Cengiz stellt ihre Erzeugnisse allerdings nicht nur für ihren Imbiss in der Oberndorfer Talstadt her. Zahlreiche Lebensmittelmärkte im süddeutschen Raum bieten die Teigtaschen an und selbst in Mannheim sind die türkischen Spezialitäten aus Oberndorf zu haben. Zudem beliefert sie auch viele Gaststätten.

Die Inhaberin und Mehmet Sahin sind überaus zufrieden mit dem Start ihres Imbisses. Die Nachfrage sei groß und es laufe noch besser als erwartet, erklärt Mehmet Sahin.