Imbiss für Tochter eröffnet: Für einen glutenfreien Döner in Freiburg nehmen Kunden weite Anreise in Kauf

Weil seine Tochter unter Zöliakie leidet, hat Kai Krause einen glutenfreien Imbiss eröffnet. Der kommt nicht nur bei seiner Tochter, sondern auch bei Kunden aus der Region gut an.
Das Gesicht, als seine Tochter Madita Ende Februar in den ersten eigenen Döner gebissen hat, wird er nie vergessen. „Das war mega“, blickt Kai Krause zurück. Seine dreizehnjährige Tochter leidet an Zöliakie. Sie kann, wie rund ein Prozent der Deutschen, nichts essen, wo Gluten enthalten ist. Doch Imbisse und Restaurants, die glutenfreie Gerichte oder eine komplett glutenfreie Speisekarte anbieten, sind selten. Seit Ende Februar betreibt Krause deshalb den Laden „M&K Döner – 100 Prozent glutenfrei“ in Freiburg. Neben Döner hat er auch Flammkuchen und Pizza im Angebot.