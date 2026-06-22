Imbiss für Tochter eröffnet: Für einen glutenfreien Döner in Freiburg nehmen Kunden weite Anreise in Kauf

Weil seine Tochter unter Zöliakie leidet, hat Kai Krause einen glutenfreien Imbiss eröffnet. Der kommt nicht nur bei seiner Tochter, sondern auch bei Kunden aus der Region gut an.

Das Gesicht, als seine Tochter Madita Ende Februar in den ersten eigenen Döner gebissen hat, wird er nie vergessen. „Das war mega“, blickt Kai Krause zurück. Seine dreizehnjährige Tochter leidet an Zöliakie. Sie kann, wie rund ein Prozent der Deutschen, nichts essen, wo Gluten enthalten ist. Doch Imbisse und Restaurants, die glutenfreie Gerichte oder eine komplett glutenfreie Speisekarte anbieten, sind selten. Seit Ende Februar betreibt Krause deshalb den Laden „M&K Döner – 100 Prozent glutenfrei“ in Freiburg. Neben Döner hat er auch Flammkuchen und Pizza im Angebot.

Auf dem Weg zum Karlsruher Zoo wurde seine Tochter via Social Media auf einen Dönerladen bei Karlsruhe aufmerksam. „Wir sind da dann kurzerhand hingefahren“, erklärt der Familienvater. Auch danach sei er nochmal mit ihr dorthin – das sei aber keine Dauerlösung gewesen. Deshalb kam Krause schnell die Idee: „Warum mache ich nicht selbst einen Imbiss auf?“

Familie und Bekannte packen mit an

Aus der Idee wurde schnell ein Projekt. Den Fleischlieferanten organisierte er über den Dönerladen bei Karlsruhe. „Was viele nicht wissen, auch in den meisten Fleischspießen ist Gluten enthalten, da dort Semmelbrösel drin sind oder diese mit Weizen gebunden werden“, erklärt Krause. Das Brot und alle Backwaren bezieht er von der Bäckerei Lillehus bei Ettlingen, die sich auf glutenfreie Backwaren spezialisiert hat. Als Imbiss musste ein Überseecontainer her, was anderes kam für ihn nicht in Frage. „Das hat einfach Charme und ist was Einzigartiges“, erklärt er.

Kai Krause und Kathrin Krause betreiben den glutenfreien Imbiss. Foto: Alexander Blessing

Einen „mittleren fünfstelligen Betrag“ hat Krause in den Imbiss, der sich in einem Überseecontainer befindet, investiert. Außerdem hatte er die Unterstützung und den Rückhalt von seiner Familie und Bekannten, da er weiterhin als Abteilungsleiter einer Gerüstbaufirma in Denzlingen tätig ist. Auch der Kontakt zu einem Baumarkt, auf dessen Parkplatz der Dönerladen nun zu Hause ist, ist durch einen Bekannten entstanden.

Seine Schwester schmeißt den Imbiss

Dass er mit seiner Idee voll ins Schwarze getroffen hat, habe er bereits am ersten Eröffnungstag gemerkt: „Die Leute standen teils mehrere Stunden für einen glutenfreien Döner bei uns an“, blickt der Imbissbetreiber zurück. Der Aufwand habe sich auf jeden Fall gelohnt. „Die Menschen sollen bei uns einfach genießen können, ohne nachzudenken“, sagt der Imbissbesitzer. Das gebe den Menschen ein Stück Lebensgefühl wieder. Auch seine Tochter freue sich jedes Mal aufs Neue, wenn sie bei ihm im Imbiss essen würde.

Seine Schwester Kathrin hat ihren Job gekündigt und leitet den Imbiss. Sie kümmert sich um den Einkauf, die Vorbereitung und bereitet die Saucen zu. Bereut hat sie den Schritt bisher nicht: „Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten und mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, sagt Kathrin Krause. Zu den Kunden gehören – neben vielen Stammkunden – auch einige, die nicht von Zöliakie betroffen sind, so Krause. „Die Kunden kommen von weit her angereist, nur, um einmal sorgenfrei essen zu können“, erklärt Krause. So hätten bereits Kunden aus Villingen, Stuttgart oder dem Raum Bodensee den Weg zu seinem Imbiss nach Freiburg gefunden.

Kunden tauschen sich über Zöliakie aus

Auch während des Besuchs unserer Redaktion war eine weit gereiste Familie zu Gast. „Wir sind gerade zu Besuch in Freiburg. Bei uns in Hamburg gibt es so etwas leider nicht“, erklärt die Mutter. Einer ihrer Söhne leidet an Zöliakie, da sei dieser Imbiss eine tolle Gelegenheit. Dabei ist vor allem Instagram ein wichtiges Werbemittel.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, dass die Kunden in der Warteschlange oder beim Essen ins Gespräch kommen. „Die Kunden tauschen sich bei uns aus. Sie geben sich gegenseitig Tipps oder sind einfach froh, einmal mit Gleichgesinnten zu sprechen“, sagt Krause.

Imbiss soll mobil werden

Auch für die Zukunft hat Krause bereits neue Pläne. Das Angebot an Food-Trucks sei vielfältig, glutenfreies Essen suche man dort aber vergeblich. „Deshalb planen wir, einen Anhänger anzuschaffen, um auch auf Festivals oder Veranstaltungen glutenfreie Gerichte anbieten zu können“, erklärt Krause. Ob das in diesem Sommer noch umgesetzt werden kann, müsse sich noch zeigen. Erste Anfragen für private Veranstaltungen habe er bereits gehabt.

Ein umgebauter Überseecontainer ist die Heimat des Imbiss. Foto: Alexander Blessing

Auch wenn der Imbiss mit dem Anhänger mobil wird, soll der Fokus auch künftig auf dem stationären Imbiss-Container liegen. „Das Personal soll auch mal eine Pause bekommen oder Urlaub nehmen können“, ist Krause wichtig. Deshalb hat der Imbiss auch seit dieser Woche montags geschlossen. Wer künftig auch in den Genuss eines glutenfreien Döners kommen will, kann das dienstags bis samstags tun.

Der glutenfreie Imbiss

Der Imbiss

„M und K Döner“ befindet sich in der Han-Bunte-Straße in Freiburg. Er hat von dienstags bis samstags geöffnet.