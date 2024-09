Imam organisiert Demo für getöteten Polizisten: „Rouven Laur ist nach islamischem Verständnis ein Held“

1 Mahmood Ahmad Malhi macht sich mit der Ahmadiyya Muslim Gemeinde stark für einen friedlichen Islam. Foto: privat

Ein Imam organisiert drei Monate nach dem Messerangriff auf Rouven Laur eine Demo zum Gedenken an den getöteten Polizisten. Im Interview spricht er über islamistische Taten und fordert, dass in Moscheen hierzulande auf deutsch gepredigt wird.









Der tödliche Messerangriff auf den jungen Polizisten Rouven Laur in Mannheim vor mehr als drei Monaten hat den Imam Mahmood Ahmad Malhi schwer bewegt – und tut es bis heute. Der gebürtige Mannheimer ruft deshalb an diesem Sonntag zu einer Fahrraddemonstration in Köln auf. Er hofft, dass seinem Beispiel noch mehr Imame und Muslime in Deutschland folgen.