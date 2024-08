Im zweiten Anlauf soll es klappen: Erster „Christopher Street Day“ im Zollernalbkreis

1 So groß wie in Frankfurt wird der Christopher Street Day in Albstadt nicht werden – aber die Organisatoren wollen der Veranstaltung Zeit und Raum zum Wachsen geben. Foto: dpa/Helmut Fricke

Ein Christopher Street Day wird in Albstadt am Freitag, 6. September, gefeiert – es ist der erste im Zolleralbkreis und die Vorfreude groß. Allerdings werde auch Hass im Netz gesät, berichten die Veranstalter von „Immerwaslos“ und den Jusos Zollernalb.









Größtenteils Jugendliche organisieren den ersten Christopher-Street-Day in Albstadt, um Solidarität und Unterstützung für die „LGBTQIA+“-Community zu zeigen. „Der CSD Albstadt soll ein Fest der Liebe, des Respekts und der Vielfalt sein, bei dem jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er ist“, betonen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.