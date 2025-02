Im Zoo in Basel: Mann klettert in Gehege und greift Nashorn an

Mann klettert in Gehege und greift Nashorn an

1 Auf der Nashornanlage kam es zu filmreifen Szenen. Dort leben ein Nashornbulle, zwei Nashornweibchen plus je zwei Pustelschweine und zwei Muntjaks. Foto: Zoo Basel

Im Basler „Zolli“ ist ein Mann ins Nashorngehege geklettert, um eines der Tiere anzugreifen. Der tonnenschwere Dickhäuter blieb unverletzt, der Mann musste medizinisch versorgt werden.









Ein Mann ist am Montag gegen 15 Uhr im Basler Zoo in das Gehege der Panzernashörner eingedrungen und hat eines der tonnenschweren Tiere attackiert, das unverletzt blieb. Die Basler Polizei bestätigte einen Einsatz im „Zolli“, wollte sich aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht näher dazu äußern. „Die Person befand sich in einer Ausnahmesituation“, sagte Pressesprecher Stefan Schmitt im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Mann hatte Glück und überlebte – musste aber in der Basler Uniklinik medizinisch versorgt werden.