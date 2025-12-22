Im Zollernalbkreis: Wie KI Menschen mit ADHS helfen kann

Robin Hägle hilft Menschen mit ADHS. Als Betroffener kennt er sich gut aus. Jetzt hat er ein Start-up in Albstadt gegründet, um Coachings anzubieten.
Jede Klasse hat ihn: den Zappelphilipp. Meistens Jungs mit zu viel Energie, Konzentrationsproblemen und irgendwie immer Ärger an der Backe. Robin Hägle kennt das Vorurteil, er war selbst so ein Philipp. Mit sechs Jahren wurde bei ihm ADHS diagnostiziert – eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Heute weiß er genau, was sich hinter den Verhaltensmustern verbirgt, wie diesen Menschen geholfen werden kann und dass bei weitem nicht alles nur schlecht ist. In diesem Jahr hat er ein Start-up gegründet, das Coachings für Menschen mit ADHS anbietet.