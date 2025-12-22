Im Zollernalbkreis: Wie KI Menschen mit ADHS helfen kann

Jede Klasse hat ihn: den Zappelphilipp. Meistens Jungs mit zu viel Energie, Konzentrationsproblemen und irgendwie immer Ärger an der Backe. Robin Hägle kennt das Vorurteil, er war selbst so ein Philipp. Mit sechs Jahren wurde bei ihm ADHS diagnostiziert – eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Heute weiß er genau, was sich hinter den Verhaltensmustern verbirgt, wie diesen Menschen geholfen werden kann und dass bei weitem nicht alles nur schlecht ist. In diesem Jahr hat er ein Start-up gegründet, das Coachings für Menschen mit ADHS anbietet.

Das Gefühl von Kontrollverlust

„Meine Eltern haben mich gut unterstützt“, sagt Hägle. Dennoch sei es oftmals schwer für ihn gewesen. „Manches können sie dir nicht abnehmen, in der Schule und auf der Arbeit.“ Zum Beispiel, sich selbst zu strukturieren, Zusammenhänge zu erkennen und Prioritäten zu setzen – Dinge, die Menschen mit ADHS sehr schwerfallen. „Ein Viertel der Menschen, die in Gefängnissen sitzen, haben ADHS“, sagt Hägle. Mangelndes Verständnis und das Gefühl von Kontrollverlust drängt manche der Betroffenen in den Drogenkonsum. Mit der richtigen Aufklärung müsste das nicht sein. Der 22-Jährige setzt sich dafür ein, das Thema ADHS mehr in die Öffentlichkeit zu rücken und Betroffenen dabei zu helfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und besser in die Gesellschaft zu passen. Der Albstädter studiert inzwischen im fünften Semester Sozialpädagogik und hat auch schon Seminare zum Thema belegt.

Seinen ersten Auftritt als Referent hatte Hägle im KulTurm in Ebingen, als er einen Vortrag zum Thema ADHS hielt. Immer wieder seien Menschen auf ihn zugekommen, die nach seinen Erfahrungen und Tipps gefragt hatten. „Ich habe mich in das Thema eingearbeitet, immer mal wieder etwas dazu auf LinkedIn gepostet“, beschreibt der Student. So baute er sich ein Netzwerk auf. Vor seinem Coaching hat er bereit ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, das auf ehrenamtlicher Basis Hilfe für Betroffene anbietet. Zehn Mentoren hat er dafür bereits gewinnen können, darunter Therapeuten und selbst Betroffene. „Mir ist wichtig, auch sozial schwächeren Menschen zu helfen, die sich keine Therapie leisten können“, sagt Hägle. Die Mentoren betreuen Schüler, Studenten und Auszubildende.

Keine Impulskontrolle

Das Interesse sei da, vor allem von Familien, deren Kinder sich auffällig verhalten. „Nicht immer steckt ADHS dahinter“, sagt Hägle. Bei ADHS liegt eine gestörte Dopaminregulation im Körper vor. Dem Körper steht funktionell zu wenig Dopamin zur Verfügung – ein Neurotransmitter, der unter anderem die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle steuert. „Denselben Effekt hat auch der übermäßige Konsum von TikTok“, sagt Hägle.

Liegt ADHS vor, ist es vor allem wichtig, Mechanismen zu lernen, wie mit der Störung umgegangen werden kann. Dabei kann künstliche Intelligenz helfen. „Mit der KI kann ich mir Zusammenhänge erklären lassen, Texte zusammenfassen lassen und Pläne erstellen“, sagt Hägle. So können die Nachteile durch ADHS nach und nach abgebaut werden – eine wichtige Hilfe für Betroffene. Hägle ist großer Befürworter dieser technischen Unterstützung und entwickelt sogenannte Prompts (Befehle für die KI), die speziell an die Bedürfnisse von Menschen mit ADHS angepasst sind. „Das ist ein enormer Gewinn“, betont der Student. Die Energie, die bisher in die Bewältigung der Nachteile geflossen ist, kann mithilfe von KI künftig in die Verwirklichung der eigenen Ziele gesteckt werden.

Zu wenig Therapieplätze

Die Einzelcoachings macht Hägle bisher noch in seiner Wohnung, langfristig wird er dafür Räume im Technologiezentrum in Albstadt nutzen können. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich über den ganze Zollernalbkreis und darüber hinaus. Auch eine Therapeutin aus Tübingen konnte er als Kooperationspartnerin gewinnen.

Die Coachings bilden eine wichtige Alternative zur Psychotherapie, für die es nach wie vor zu wenig Plätze gibt. „Wenn Menschen keinen Therapieplatz bekommen, können sie sich bei mir melden“, sagt Hägle. Ein Großteil seiner Klienten wird von Therapeuten an ihn übermittelt. Keine Hilfe zu bekommen, kann für Betroffene gefährliche Folgen haben und psychische Erkrankungen wie Depression und Essstörungen nach sich ziehen. Frauen sind besonders davon betroffen. „Frauen können sich von ihrer Sozialisierung her besser reduzieren und haben einen größeren Anpassungsdruck“, erklärt Hägle. „Eine hyperaktive Frau ist immer noch moderater als ein hyperaktiver Mann.“ Das führt dazu, dass ADHS bei ihnen gar nicht oder erst sehr spät erkannt wird.

Ein Zentrum für Menschen mit ADHS

Hägle hat eine klare Vision, wohin es gehen soll. „Ich möchte irgendwann ein Zentrum eröffnen für Menschen mit ADHS“, sagt er. In diesem Zentrum sollen Therapeuten arbeiten, die jeweils auf ein Symptom von ADHS spezialisiert sind und den Betroffenen eine möglichst exakte Beratung geben können. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern, da hat er einen realistischen Blick. „Erstmal möchte ich mein Studium beenden“, erklärt der werdende Sozialpädagoge. Nebenher baut er sein Start-up aus. Er ist immer auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern, die sein Team ergänzen und Menschen mit ADHS unterstützend zur Seite stehen.

„Im Vergleich zu psychischen Erkrankungen wie Depression hat ADHS viele Vorteile“, betont Hägle. „Zum Beispiel die Fähigkeit, sich zu begeistern, kreativ zu sein und innovativ und außerhalb der Box zu denken. Menschen mit ADHS haben viel Energie und eine große Bereitschaft, sich zu verändern.“ Auch deswegen ist dem 22-Jährigen die Aufklärung so wichtig, um der Gesellschaft zu zeigen: Hinter dem Zappelphilipp steckt noch so viel mehr.