Reichlich Schwerlastverkehr rollt am Dienstagmorgen über die B27 durch den Zollernalbkreis – die Lastwagen nutzen als Nord-Süd-Route ab Stuttgart über Tübingen sonst häufiger die A81. Diese ist jedoch nach einem Lkw-Brand am Montagabend immer noch gesperrt.

Bereits am Morgen staute und staut es sich von Dußlingen in Richtung Hechingen und auch bei Dotternhausen in Richtung Schömberg – vor allem in jenen Bereichen der B27 also, die einspurig sind.

Immerhin: Unfälle oder Einsätze auf der B27 sind der Polizei aktuell nicht bekannt.

Sperrung der A81: Dauer unklar

Wie lange die Sperrung auf der A81 bei Sulz-Mühlheim von Stuttgart in Richtung Singen noch bestehen wird, steht aktuell nicht fest.