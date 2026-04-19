Im Zollernalbkreis: Tipps der Polizei – so schützen sich Bürger vor Spritdieben

Die Polizei gibt einen Überblick zur Entwicklung von Kraftstoffdiebstählen in der Region. Welche Delikte es schon in der Vergangenheit gab.
Benzin- und Dieselpreise konstant über zwei Euro: Vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs war das noch undenkbar, mittlerweile ist es jedoch trauriger Alltag an den Tankstellen im Zollernalbkreis und bundesweit. Führt dieses dramatische Preisniveau zu einem Anstieg von Kraftstoffdiebstählen? Immer wieder ist von solchen Fällen aktuell zu lesen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, wie sich die Situation im Zollernalbkreis darstellt.