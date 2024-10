1 Blick auf die Rossentalschule in Albstadt Foto: Vosseler/Archiv

Die Rossentalschule erhält einen zweiten Baukörper, für die Weiherschule wird ein Neubau geprüft.









Link kopiert



Dass die Rossentalschule in Albstadt-Truchtelfingen und die Weiherschule in Hechingen zu wenig Platz haben, ist seit Längerem bekannt. Mit den Erweiterungsplänen hatte sich bereits der alte Kreistag befasst, jedoch beschlossen, die Entscheidung an den neuen weiterzugeben.