So steht es um die Bausubstanz der Kreisliegenschaften

Schauer, Niesel, Wolkenbruch: Das überaus verregnete Frühjahr 2024 hat große Aufmerksamkeit auf die Dächer so mancher Kreisimmobilie gelenkt.









21 Liegenschaften – darunter Schulzentren, Kreissporthallen, Sonderschulen sowie Verwaltungsgebäude – befinden sich in Kreiseigentum. Und so manche sind nicht mehr ganz dicht. Was tun? Darüber wird der Kreistagwohl demnächst entscheiden.