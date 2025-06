Sahara-Staub, Hitze-Warnung, Unwettergefahr – so wird das Wetter

Ab ins Wasser! Die 30-Grad-Marke wird am Freitag im Zollernalbkreis wohl geknackt werden. Die Sommerhitze naht. Ob im Zollernalbkreis die 30-Grad-Marke geknackt wird, was an den Saharastaub-Gerüchten dran ist und wann Gewitter drohen – eine Übersicht.







Rund um Albstadt, Balingen und Hechingen sind die Temperaturen in den vergangenen Tagen immer weiter geklettert, nun wird es noch wärmer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Donnerstag mit viel Sonne und mehr als 25 Grad – Sommertage also.