Im Zollernalbkreis: Notaufnahme wird eingeschränkt – das sind die Konsequenzen

Das Zollernalb-Klinikum strukturiert die Notfallversorgung neu: Ab 1. April werden große Teile der Zentralen Notaufnahme am Standort Balingen konzentriert.
Die Beschwerden über die Zentrale Notaufnahme (ZNA) des Zollernalb-Klinikums am Standort Albstadt haben in den vergangenen Wochen und Monaten zugenommen. Personell sei die Situation zunehmend schwieriger geworden, berichtet Geschäftsführer Gerhard Hinger bei einem kurzfristig einberufenen Pressegespräch am Montagnachmittag. Daher habe der Aufsichtsrat des Zollernalb-Klinikums bei einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch vergangener Woche entschieden, die Struktur der Zentralen Notfallversorgung an den beiden Klinikstandorten im Zollernalbkreis neu aufzustellen.