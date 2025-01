Die Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung hat Stipendien an neun Studierende aus dem Zollernalbkreis vergeben, darunter acht von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Julia Grieswald aus Bisingen studiert den Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Management. Mit ihrer Bachelorthesis in Kooperation mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen entwickelte sie einen Verhaltenskodex für KI-gestützte Anwendungen, der den sicheren und ethischen Umgang mit neuen Technologien im Finanzbereich fördern soll.

Stipendien für ausländische Studenten

Zwei engagierte ausländische Studierende bekommen Stipendien, um sich laut Pressemitteilung des Landratsamts „voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren zu können“: Abdel Latif Turaan stammt aus Afghanistan, wo er nach einem Bachelorabschluss mehrere Jahre als Data Analyst und Berater gearbeitet hat. Seit März 2024 studiert er den Masterstudiengang Data Engineering and Consulting und möchte seine Fähigkeiten in den Bereichen Cloud-Technologien und Data Engineering dazu nutzen, die digitale Transformation der Wirtschaft im Zollernalbkreis zu unterstützen.

Auch Bouhala Rihab möchte die Digitalisierung von Unternehmen und Gesellschaft durch ihr Studium vorantreiben. Die Studentin aus Marokko ist seit Oktober 2023 im Bachelorstudiengang Digital Technology and Consulting eingeschrieben und arbeitet parallel als Werkstudentin bei Aldi.

Finanzielle Unterstützung für einen Auslandsaufenthalt

Drei weitere Studierende wurden „für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet“: Marius Endreß studiert den Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Management. David Kuder studiert in Albstadt IT Security. Lea Steinlehner studiert Medizintechnik an der Hochschule Furtwangen.

Drei weitere Studierende erhalten laut Mitteilung finanzielle Unterstützung für einen Auslandsaufenthalt: Lukas Fischer möchte für einen Doppelmasterabschluss zwei Monate in Wales verbringen. Arin Spinner studiert den Master Advanced IT Security. Von seinem Aufenthalt an der Dankook University in Südkorea erhofft er sich wertvolle neue Kenntnisse im IT-Bereich. Linda Schließus aus Bitz studiert Digital Technology and Consulting und arbeitet parallel bei Compdata in Albstadt. Sie plant ein Semester in Südkorea.

Bei einer Feierstunde im Philipp-Matthäus-Hahn-Museum in Onstmettingen überreichte Landrat Günther-Martin Pauli den Studierenden die Urkunden und sprach ihnen seine Glückwünsche aus.

Rektorin blickt optimistisch in die Zukunft

Er zeigte sich beeindruckt von ihren Leistungen und ihrem vielfältigen Engagement: „Junge, motivierte Menschen wie Sie entwickeln Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen“, wird er in der Mitteilung zitiert. „Das gibt uns in dieser krisengeschüttelten Zeit Hoffnung.“

Auch Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, blickt überaus optimistisch in die Zukunft. „Ich habe naturgemäß viel Kontakt zu Studierenden, die sich vielfältig in ihrem sozialen Umfeld engagieren und zugleich fokussiert studieren“, äußerte sie sich.

„Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie mit ihrem fachlichen Know-how einerseits und ihrer sozialen Kompetenz andererseits dazu beitragen werden, den anstehenden globalen Problemen tatkräftig und mit kreativen Lösungen zu begegnen.“

Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer äußerte den Wunsch, dass die jungen Talente auch in Zukunft mit ihrem Hochschulstandort und der Region verbunden bleiben. „Ich hoffe, dass die Stipendien der Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung dazu einen Beitrag leisten können“, sagte er.