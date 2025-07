Im Zollernalbkreis: Müllabfuhr im Schlichemtal und rund um Meßstetten später

Seit Wochen herrscht Müll-Chaos im Zollernalbkreis. Das Landratsamt weist erneut auf Verzögerungen hin. In Hechingen sollen die Tonnen indes am Donnerstag nachgefahren werden.

Aufgrund von Verzögerung bei der Leerung der Rest- und Biomülltonnen im Zollernalbkreis wird der Müll am Donnerstag in den folgenden Kommunen nicht geleert: Meßstetten, -Hartheim, -Heinstetten, -Oberdigisheim, -Tieringen und -Unterdigisheim, Nusplingen, Obernheim, Schömberg, Hausen am Tann, Ratshausen sowie Weilen unter den Rinnen.

Das teilt das Landratsamt mit.

Immerhin: Der Abholtermin steht fest. Die Tonnen werden ab Montag, 7. Juli, geleert.

Personalausfälle beim Abfuhrunternehmen Prezero

An diesem Donnerstag sollen indes stehen gebliebene Mülltonnen in Hechingen nachgefahren werden, so das Landratsamt.

Hintergrund der Müllabfuhr-Verzögerungen sind unter anderem Personalausfälle beim zuständigen Unternehmen Prezero.