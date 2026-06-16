Im Zollernalbkreis: Mehr als 22 000 Einsätze – DRK mit vielen Aufgaben konfrontiert

Der DRK-Kreisverband traf sich in Ebingen. Dabei wurde ersichtlich, dass auch dieser von Sparmaßnahmen betroffen ist.

In großer familiärer Runde trafen sich die Rotkreuzler aus dem Kreis in der Ebinger Festhalle. 267 Delegierte aus 24 Ortsvereinen und zahlreiche Ehrengäste von Politik und Blaulicht-Organisatoren sorgten für einen würdigen Rahmen. Gastgeber war das DRK Ebingen um Stefan Meinzer. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Städtischen Orchester Albstadt. Kreisverbandsvorsitzender Heiko Lebherz begann mit der positiven Nachricht, dass die zwar aufwendige – auch über Social Media – durchgeführte Mitgliederwerbung erfolgreich war. 882 passive neue Fördermitglieder wurden gewonnen, aktuell zählt der Kreisverband 12.380, von deren Beiträgen er sich auch finanziert. Zudem gingen auf diesem Weg 6410 Euro an Spenden ein.

750.000 Euro für moderne EKGs Die Zahl der Unterstützer war zuvor kontinuierlich zurückgegangen. Vor einem Jahrzehnt wurden noch rund 16.000 Fördermitglieder gezählt. „Früher war es normal, dass jeder Haushalt im Kreis Mitglied beim Roten Kreuz war“, so Heiko Lebherz. Er bot den 24 Ortsvereinen Unterstützung an, zumal sich auch vor Ort die Vereinsarbeit verändert habe. Gerne komme man zu Dienstabenden – „nutzt dies, da es auch durch den hauptamtlichen Kreisbereitschaftsleiter deutlich mehr Support von uns aus geben wird“, so der Vorsitzende.

Zufrieden – „wir wachsen zwar langsam, aber wir wachsen“ – zeigte er sich mit der personellen Situation im Kreisverband, die Tendenz gehe nach oben. Wichtig auch für den sozialen Bereich, der zunehmen werde. Auch durch die gute Ausbildung, seit Jahren würden jeweils fünf Personen zum Notfallsanitäter ausgebildet, gebe es personell keine Probleme mehr.

Zum Fahrzeugbestand gehören fünf Notarztfahrzeuge (NEF) und 16 Krankentransportwagen (KTW) sowie zehn Rettungswagen (RTW) – diese werden derzeit mit neuester Technik ausgerüstet. Die Kosten dafür liegen bei rund 750.000 Euro. Trotz steigender Einsatzzahlen werde man aus finanziellen Gründen im Oktober einen RTW abgeben müssen, „ganz entgegen unseren Interessen“, so Lebherz.

Denn der Kostendruck bei den Krankenkassen, wo bei Ausgaben gespart werde, treffe auch den Rettungsdienst. Die neue Rettungswache, die eigentlich unverständlich in ihrer Größe nach Auflagen so gebaut werden musste, kostet 1,1 Millionen Euro. Dafür gibt es einen Zuschuss von 90 Prozent. In Dürrwangen kaufte der Kreisverband nahe dem entstehenden Zentral-Klinikum eine Immobilie für eine neue Rettungswache.

187.453 Anrufe bei der Leitstelle

In Weilstetten ist eine neue Leitstelle geplant, die 2028 in Betrieb gehen soll. Bei der aktuellen integrierten Leitstelle gingen im Vorjahr 187.453 Anrufe ein. Verzeichnet wurden 22.714 Einsätze der Rettungswagen und 4549 des Notarztes. Ein Thema, das den Kreisverband entsprechend bewegt hatte, waren Altkleider. Die Situation habe sich total verändert, alle Container-Standorte wurden abgebaut.

„Der Wind wird rauer“, meinte Wirtschaftsprüfer Rainer Radke von der Firma Bansbach. Er stellte bei den Finanzen eine sehr hohe Ordnungsmäßigkeit fest, so konnte er bildlich dargestellt die Ampeln in allen Bereichen auf grün stellen. Dafür gab es einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Kreisverband werde mit vielfältigen Ausgaben konfrontiert, so Radke.

Jugendarbeit beeindruckt

Albstadts Bürgermeister Steve Mall meinte, das große Engagement in 24 Ortsvereinen, sei alles andere als selbstverständlich. Beeindruckt zeigte er sich von der Jugendarbeit mit mehr als 600 jungen Menschen. Dem Vorstand um Heiko Lebherz attestierte er großartiges Engagement, das DRK sei aus dem Landkreis nicht mehr wegzudenken. Die von Mall herbeigeführte Entlastung wurde erteilt. Als Delegierte für die Landesversammlung wurden Markus Maute, Dietmar Dieter, Helga Krajka, Joachim Calmbach, Dr. Severin Neher, Gerhard Dett, Nathalie Hahn, Sven Neher, Heike Rau, Stephanie Drescher, Frank Tantzky, Thomas Seifer, Sascha Mey, Dagmar Spengler-Maute und Markus Haas bei fünf Enthaltungen gewählt.

Ersatzdelegierte sind Maximilian Müller, Dr. Peter Baur, Tobias Reck, Maria Kaufmann, Eike Kloka, Jens Stingel, Simone Isenmann, Michael Krajka, Claudia Springer, Christian Sieber, Karin Augustin, Dr. Krischan Spengler, Sarah Bitzer, Tim Maier und Bianca Löffler bei acht Enthaltungen gewählt.