Im Zollernalbkreis: Mehr als 22 000 Einsätze – DRK mit vielen Aufgaben konfrontiert

Der DRK-Kreisverband traf sich in Ebingen. Dabei wurde ersichtlich, dass auch dieser von Sparmaßnahmen betroffen ist.
In großer familiärer Runde trafen sich die Rotkreuzler aus dem Kreis in der Ebinger Festhalle. 267 Delegierte aus 24 Ortsvereinen und zahlreiche Ehrengäste von Politik und Blaulicht-Organisatoren sorgten für einen würdigen Rahmen. Gastgeber war das DRK Ebingen um Stefan Meinzer. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Städtischen Orchester Albstadt. Kreisverbandsvorsitzender Heiko Lebherz begann mit der positiven Nachricht, dass die zwar aufwendige – auch über Social Media – durchgeführte Mitgliederwerbung erfolgreich war. 882 passive neue Fördermitglieder wurden gewonnen, aktuell zählt der Kreisverband 12.380, von deren Beiträgen er sich auch finanziert. Zudem gingen auf diesem Weg 6410 Euro an Spenden ein.