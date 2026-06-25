Im Zollernalbkreis: Knapp fünf Millionen Euro – diese Gemeinden profitieren

Das Regierungspräsidium Tübingen hat über das Förderprogramm entschieden: Diese Gemeinden im Zollernalbkreis profitieren.

Der Verteilungsausschuss beim Regierungspräsidium Tübingen hat vor wenigen Tagen über das Förderprogramm Ausgleichstock für das Jahr 2026 entschieden. Insgesamt wurde die Rekordsumme von 50 Millionen Euro im Regierungsbezirk Tübingen verteilt.

Mit dem Förderprogramm des Ausgleichstocks können laut Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen „finanziell schwache Gemeinden“ im Zollernalbkreis kommunale Infrastrukturmaßnahmen realisieren.

Knapp fünf Millionen Euro fließen in den Zollernalbkreis. „Die kommunalen Haushalte sind sehr angespannt und haben sich in manchen Gemeinden noch weiter zugespitzt, auch aus diesem Grund hat der Ausgleichstock eine wichtige Bedeutung“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser in der Mitteilung. „Denn viele Maßnahmen können nur mithilfe der finanziellen Unterstützung aus dem Ausgleichstock realisiert werden.“

Burladingen und Haigerloch erhalten höchsten Anteil

Das Förderprogramm habe das Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen innerhalb der Städte und Gemeinden zu schaffen, heißt es. In diesem Jahr wurden 157 Förderanträge bis zum Antragsschluss am 1. Februar 2026 gestellt.

Die größten Zuschusssummen im Zollernalbkreis gehen mit je einer Million Euro nach Burladingen für den Neubau des katholischen Kindergartens St. Josef (Investitionskostenbeteiligung) und nach Haigerloch für den Neubau/Sanierung der Kindertagesstätte in Stetten.

900.000 Euro fließen in das Feuerwehrhaus und die Bauhofhalle in Ratshausen. Die Gemeinden Schömberg, Dotternhausen, Dautmergen und Dormettingen erhalten Zuschüsse für die Sanierung des GVV-Verwaltungsgebäudes.

Dorfmitte in Hausen am Tann wird gefördert

Weitere geförderte Projekte sind: Grundsanierung Klarastraße in Bitz (200.000 Euro), Sanierung und Erneuerung Spielplatz in Bisingen (170.000), Schaffung neuer Schulräume an der Außenstelle Binsdorf der Grundschule Geislingen (200.000), Gestaltung Dorfmitte in Hausen am Tann (140.000), Modernisierung WC-Anlage Gymnasium Hechingen (275.000), Erneuerung der „Roßsteige“ zwischen Nusplingen und Obernheim (15.000), Neubau einer Schulmensa als Anbau an die Schlossgartenschule Straßberg (80.000), Sanierung des Luftheizsystems in der Gemeindehalle Weilen unter den Rinnen (230.000) und Sanierung Mehrzweckhalle Friedrichstraße Winterlingen (120.000).