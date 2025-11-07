Im Zollernalbkreis: Jungtäter – politisch motivierte Straftaten häufiger von rechts

Wie viele Jungtäter im Zollernalbkreis haben politisch motiviert gehandelt? Das wollte der Kreisausschuss beantwortet haben. Das LKA hat die Zahlen geliefert.
Vor wenigen Tagen stellte Gerd Hartmann vom Polizeipräsidium Reutlingen dem Jugendhilfeausschuss die Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität im Kreis vor. Politisch motivierte Straftaten waren dabei nicht explizit aufgelistet, was sich einige wenige Mitglieder des Gremiums gewünscht hätten. Unsere Redaktion kann diese Zahl nun nachreichen.