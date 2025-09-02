Im Zollernalbkreis: Interkulturelle Woche startet am 20. September – das ist geboten

Zur Interkulturellen Woche vom 20. bis 28. September werden diverse Veranstaltungen im Zollernalbkreis geboten – unter dem Slogan „Fair und Vielfalt – Brunch der Kulturen“.
Unter dem Motto „Dafür“ findet vom 20. bis 28. September 2025 die Interkulturelle Woche (IKW) im Zollernalbkreis mit zahlreichen Veranstaltungen in Albstadt, Balingen und Hechingen statt. Ziel der IKW ist es, Begegnungen zu schaffen, um Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit.