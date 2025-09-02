Im Zollernalbkreis: Interkulturelle Woche startet am 20. September – das ist geboten

Zur Interkulturellen Woche vom 20. bis 28. September werden diverse Veranstaltungen im Zollernalbkreis geboten – unter dem Slogan „Fair und Vielfalt – Brunch der Kulturen“.

Unter dem Motto „Dafür“ findet vom 20. bis 28. September 2025 die Interkulturelle Woche (IKW) im Zollernalbkreis mit zahlreichen Veranstaltungen in Albstadt, Balingen und Hechingen statt. Ziel der IKW ist es, Begegnungen zu schaffen, um Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit.

Den Auftakt der achten Auflage bildet am Samstag, 20. September, das Interkulturelle Wohnzimmer in Hechingen.

Jung und Alt finden von 14 bis 18 Uhr ein vielseitiges Programm auf dem Obertorplatz. Die Bewirtung mit internationalen Spezialitäten erfolgt durch das Refugio.

Fest der Begegnung im Caritas-Zentrum

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau in Albstadt lädt für Samstag, 27. September, von 11 bis 16 Uhr zum „Interkulturellen Fest der Begegnung“ ins Caritas-Zentrum in Albstadt-Ebingen ein.

Bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt können die Besucher in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen.

Abschluss auf dem Balinger Marktplatz

Zum Abschluss geht es unter dem Slogan „Fair und Vielfalt – Brunch der Kulturen“ am Sonntag, 28. September, von 11 bis 15 Uhr auf dem Balinger Marktplatz rund. Neben fair gehandelten, internationalen Speisen sind auch diverse Mitmachaktionen geboten, zudem laden Organisationen ein zum Dialog.