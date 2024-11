Fahne am Landratsamt macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

1 Die Fahne soll ein klares Zeichen setzen. Foto: Steffen Maier

Eine Fahne am Landratsamt in Balingen macht auf die anhaltende Problematik der Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Das soll aber nicht das letzte Zeichen gewesen sein.









Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen hat Landrat Günther-Martin Pauli am Dienstag, 5. November, eine Fahne mit klarer Botschaft vor dem Landratsamt Zollernalbkreis in Balingen gehisst.