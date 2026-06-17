Im Zollernalbkreis: Eichenprozessionsspinner jetzt besonders gefährlich

Im Zollernalbkreis wächst die Sorge vor dem Eichenprozessionsspinner. Wie man sich schützt.

Mit dem Fortschreiten der Vegetationsperiode rückt im Zollernalbkreis der Eichenprozessionsspinner wieder stärker in den Fokus. Nach Einschätzung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ist die Art in Südwestdeutschland inzwischen weit verbreitet und tritt in fast allen eichenreichen Gebieten auf. Zugleich kann sie als Gesundheitsrisiko für Menschen und Tiere sowie als Schadorganismus an Eichen relevant werden.

Der Zollernalbkreis bittet deswegen in einer Mitteilung um erhöhte Aufmerksamkeit in eichenreichen Gebieten. „Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um ein ernst zu nehmendes Thema für Gesundheitsschutz, Verkehrssicherung und Waldschutz.“

Die größte gesundheitliche Gefahr gehe nicht von jungen Raupen aus, sondern von den Brennhaaren älterer Larvenstadien, heißt es. Diese werden ab dem dritten Larvenstadium gebildet; die Zeit der Hauptgefährdung liegt in der Regel zwischen Mai und Juli.

Landratsamt gibt Hinweise

Das Landratsamt gibt einige Verhaltensempfehlungen mit auf den Weg: Befallene Bäume und die typischen Gespinstnester sollten demnach großräumig gemieden werden. Raupen, Gespinste, Häutungsreste und alte Nester sollten keinesfalls berührt oder eigenständig entfernt werden. Die Beseitigung sollte ausschließlich durch sachkundige Fachfirmen erfolgen. Sichtungen sollten umgehend der jeweiligen Gemeinde gemeldet werden. In akuten Gefährdungslagen können Warnhinweise, Aufklärung und Absperrungen geeignete erste Maßnahmen sein. Absperrungen sind unbedingt zu beachten; insbesondere Kinder und Tiere sollten befallene oder gesperrte Bereiche nicht betreten.

Nach möglichem Kontakt sollten die Kleidung gewaschen, gründlich geduscht und die Haare gewaschen werden. Bei stärkeren Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.