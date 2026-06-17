Im Zollernalbkreis: Eichenprozessionsspinner jetzt besonders gefährlich

Im Zollernalbkreis wächst die Sorge vor dem Eichenprozessionsspinner. Wie man sich schützt.
Mit dem Fortschreiten der Vegetationsperiode rückt im Zollernalbkreis der Eichenprozessionsspinner wieder stärker in den Fokus. Nach Einschätzung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ist die Art in Südwestdeutschland inzwischen weit verbreitet und tritt in fast allen eichenreichen Gebieten auf. Zugleich kann sie als Gesundheitsrisiko für Menschen und Tiere sowie als Schadorganismus an Eichen relevant werden.