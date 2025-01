Im Zollernalbkreis: Das fordert verdi für den öffentlichen Dienst

1 Blick auf eine verdi-Fahne Foto: Tom Weller/dpa/Tom Weller

Kommende Woche will die Gewerkschaft verdi ihre Forderungen an Landrat Günther-Martin Pauli übergeben.









Im Vorfeld der beginnenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft verdi mit einer Delegation Beschäftigter das Forderungspaket sowie das Ergebnis der Stärketests für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen an Landrat Günther-Martin Pauli stellvertretend für die Bürgermeister und Oberbürgermeister aus dem Zollernalbkreis am Dienstag gegen 13 Uhr im Landratsamt übergeben.