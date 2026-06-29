Im Zollernalbkreis: Behindertenbeauftragter Ungermann – Hindernisse selbst auf Dorffesten

In der jüngsten Sozialausschuss-Sitzung des Kreistags hat Josef Ungermann über Themen wie Barrierefreiheit und aktuelle Sorgen der Menschen mit Behinderung gesprochen.

Seit nun drei Jahren ist der ehemalige Bürgermeister von Obernheim, Josef Ungermann, ehrenamtlicher kommunaler Behindertenbeauftragter (KBB) im Zollernalbkreis. Über sein Aufgabenfeld und die vielen Herausforderungen berichtete er kürzlich dem Sozialausschuss des Kreistags. Das Gremium zeigte sich beeindruckt und merkte schnell: Ungermann wird in seinem Amt so schnell nicht langweilig.

Von etlichen Anfragen, die bei ihm eingehen, Ortsterminen, verschiedensten Problemstellungen und Sorgen erzählte der KBB. Ein Thema, das nach wie vor einen großen Raum einnimmt: die in Teilen fehlende Barrierefreiheit.

Hör- und sehbehinderte Menschen ebenfalls betroffen

„Oft wird vergessen, dass Barrierefreiheit nicht nur Rollstuhlfahrer betrifft. Auch hör- und sehbehinderte Menschen sind auf barrierefreie Angebote angewiesen“, betonte Ungermann. Und diese würden in ganz alltäglichen Situationen noch immer fehlen.

So seien die akustischen Signale in den Verkehrsbussen häufig nicht eingeschaltet, auf die sehbehinderte Menschen zur Orientierung während der Fahrt angewiesen seien, merkte Ungermann an.

Fehlende Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer bemängelte der KBB zum Beispiel an ganz banalen Orten wie auf Stadt- und Dorffesten. „So stellen Kabelbrücken, die an vielen Stellen am Boden angebracht sind, häufig ein ernstes Hindernis für gehbehinderte Menschen dar.“ Ungermann schlug vor, dieses Problem mit flach ansteigenden Kabelbrücken zu umgehen. „Wenn man will, kann man auch“, betonte der ehemalige Bürgermeister.

Regelmäßiger Kontakt zu Städten und Gemeinden

Ungermann selbst kann und will möglichst vielen betroffenen Menschen helfen und sie unterstützen. Nicht selten erreichen ihn Anfragen etwa zum Thema barrierefreies Bauen. „Da hier die Zuständigkeiten nicht immer klar sind, versuche ich ein wenig Licht in den Behördendschungel zu bringen.“

Auch bestehe regelmäßiger Kontakt zu den Städten und Gemeinden im Landkreis. Hauptsächlich gehe es dabei um das Thema barrierefreier Um- oder Neubau von Gebäuden oder öffentlichen Flächen, heißt es im vorliegenden Bericht.

Kopfzerbrechen bereiten dem KBB derzeit begrenzte Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen, die an unterschiedlichsten Arten von Behinderungen leiden. „Diesen Mangel wird der Ausschuss und der Kreistag nicht lösen können“, sagte der KBB und adressierte das Problem auch an Land und Bund.

Aufgaben waren vielfältig

„Die Menschen benötigen teils einen hohen und speziellen Betreuungsbedarf, den nicht alle Einrichtungen bieten können. Da ist aktuell bei der Unterbringung Flexibilität und ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl gefragt“, sagt Ungermann.

Im schriftlichen Bericht heißt es abschließend: „Die Aufgaben des KBB waren auch im vergangenen Jahr vielfältig und vielschichtig. Bei den Anliegen und Problemen von Betroffenen kann regelmäßig Abhilfe geschaffen werden, oftmals genügt es auch, Sachverhalte zu klären und nochmals zu erörtern.“

Die regelmäßigen Kontakte zu Trägern und Verwaltungen sollten dazu dienen, das Thema Barrierefreiheit in den Planungen zu berücksichtigen oder in den Alltag zu integrieren. „Kleine Schritte können hier oft schon sehr viel bewirken.“

Landrat Günther-Martin Pauli sowie das Gremium dankten Ungermann für dessen Arbeit und Engagement. Auch in den Beschlussunterlagen heißt es: „Die Besetzung der Stelle des KBB‘s im Ehrenamt hat sich bewährt.“

Da die Amtszeit in der Regel auf drei Jahre begrenzt ist, musste noch eine Nachfolge gefunden werden, die ab 1. Juli die Arbeit weiterführt. Zum Glück für den Kreis wurde hier eine schnelle und einfache Lösung gefunden: Josef Ungermann stellte sich für weitere drei Jahre zur Verfügung, das Gremium wählte ihn einstimmig.