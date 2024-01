Bauern an B27 – Traktoren stellen sich am Dienstagabend auf

2 Traktoren und Mahnfeuer an der B27 am Dienstagabend Foto: Eyckeler

Sie wollen ein Zeichen setzen: Mehrere Landwirte stehen aktuell an der B27 zwischen Balingen und Bisingen. Das sind die Hintergründe.









Link kopiert



Große Proteste der Bauern hatte es bereits am Montag im Zollernalbkreis und bundesweit gegeben – nun starten Landwirte an der B27 bei Balingen in die nächste Runde.