Nachfolgend haben wir verschiedene Ausflugtipps für Groß und Klein zusammengestellt.

Die Burg Hohenzollern wurde erstmals im Jahr 1267 erwähnt und ist seither eine überregionale Touristenattraktion. Bei einem Besuch der historischen Burg können die königlichen Gemächer, zwei Burg-Kapellen und weitere Räumlichkeiten auf eigene Faust oder auch mit einer Führung besucht werden. Das Café Restaurant Burg Hohenzollern hat täglich für Besucher geöffnet.

Website: burg-hohenzollern.com ; Adresse: 72379 Burg Hohenzollern

Kulturelles Programm unabhängig vom Wetter gibt es in der Stadthalle Balingen. Über das gesamte Jahr verteilt finden mehr als 100 verschiedene kleine und große Veranstaltungen statt. Das Programm reicht hierbei von Konzerten über Comedy hin zu Vorträgen. Auch für Kinder gibt es Angebote.

Website: stadthalle-balingen.de; Adresse: Hirschbergstr. 38, 72336 Balingen

Dolomiti Boulder Box

In der Dolomiti Boulder Box in Albstadt-Pfeffingen kann an künstlichen Kletterwänden ohne Kletterseil und Klettergurt bis in maximal vier Meter Höhe, geklettert werden. Die Wände dürfen beim Bouldern nicht höher als die sogenannte Absprunghöhe sein, denn bis zu dieser Höhe kann ein wesentliches Verletzungsrisiko beim Aufkommen auf den Boden vermieden werden, so die Inhaber der Boulder Box.

Website: dolomiti-boulderbox.de; Adresse: Lengentalstr. 32, 72459 Albstadt

Museum im Kräuterkasten

Auf drei Etagen kann im Museum im Kräuterkasten die Vor- und Frühgeschichte der Ebinger Alb betrachtet werden. Der Rundgang bietet einen Überblick über die geschichtliche und kulturelle Entwicklung der Schwäbischen Alb.

Website: albstadt.de/Museum-im-Kräuterkasten; Adresse: Im Hof, 19, 72458 Albstadt

Berolino und BerolinoXL

Das Berolino Balingen bietet einen Abenteuerspielplatz für Kinder, zum Beispiel mit einer Freifallrutsche, Trampolins oder Fahrzeugen. Ältere sind beim BerolinoXL richtig. Für sie wurden eigene Angebote geschaffen, darunter Ninja Parcours und ein Fahrsimulator.

Website: berolino-balingen.info ; berolinoxl.de; Adresse: Am Bangraben 30, 72336 Balingen

EscapeArea

In der Balinger EscapeArea stehen zwei Räume zur Verfügung, die mit vier bis acht Personen gespielt werden können. In 60 Minuten müssen alle Rätsel gelöst sein, um aus dem Raum herauszukommen.

Website: escapearea.de; Adresse: Beethovenstr. 27, 72336 Balingen

NaturErlebnisZentrum

Im NaturErlebnisZentrum in Meßstetten-Oberdigisheim gibt es im Sommer wie auch im Winter viele Aktivitäten sowie ein individuell buchbares Programm. Bei schlechtem Wetter können Familien, pädagogische Einrichtungen sowie Vereine in einer großen Werkstatt verschiedenste Dinge bauen und mit Mikroskopen der Natur auf die Spur gehen. Eine Anmeldung ist vorab notwendig.

Website: stiftung-umwelt-natur.de; Adresse: Widumstr. 39, 72469 Meßstetten

IndoorGolf Balingen

Auf zwei Golfsimulatoren gibt es bei IndoorGolf Balingen insgesamt 35 verschiedene Golfplätze aus der ganzen Welt und der Region. Schwungart sowie Geschwindigkeit von Ball, Schwung und Weite des Schlags können über den Simulator ausgewertet und gemessen werden. Es gibt Spielarten, die auch im Team mit bis zu vier Spielern gespielt werden können.

Website: golf-balingen.de; Adresse: Im Rohrbach 30, 72336 Balingen

Indoorspielplatz Hechingen

Der Indoorspielplatz „Let´s Play“ in Hechingen ist für Kinder von zwei bis 14 Jahren gedacht. Angeboten wird unter anderem Air Hockey oder Elektro-Karts-Fahren.

Website: letsplay-indoor.de; Adresse: Linsenäcker, 72379 Hechingen

In Balingen, Albstadt und Hechingen ist bei einem Kinobesuch viel geboten. Ein Runde im Kinosessel mit Popcorn bei Blockbustern, Kinder- und auch Jugendfilmen ist in allen drei Städten im Zollernalbkreis möglich.

Website: bali-kino.de; albstadt.zollernalb-kinos.de; hechingen.zollernalb-kinos.de; Adressen: Bali-Kino Palast, Olgastr. 1, 72336 Balingen; Capitol Filmpalast, Sonnenstr. 104, 72458 Albstadt; Schwanen Kino, Bahnhofstr. 6, 72379 Hechingen; Burgtheater, Heiligkreuzstr. 1, 72379 Hechingen

Badkap

Im Badkap in Albstadt-Ebingen kann dem schlechten Wetter mit Wasserspaß und Entspannung entgangen werden – unter anderem mit einem Wellenbrandungsbad und einem Rutschenhaus. Relaxbecken und Dampfbad sind für Entspannungssuchende da.

Website: www.badkap.de; Adresse: Beibruck 1, 72458 Albstadt