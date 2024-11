1 Die Jubilare zeigen sich stolz. Foto: Horst Schweizer

Die Handwerkskammer Reutlingen und die Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb übergaben in Albstadt-Ebingen an 64 Jubilare deren Goldene Meisterbriefe.









Link kopiert



Trotz notwendigen Fortschritts brauche der Mensch bewusste Orientierung an gewissen Werten, an Fleiß, Verständnis, Toleranz, Weitsicht, Mut und Begeisterung, so die Ausführung von Kreishandwerksmeister Ernst Berger bei der Feierstunde in der Ebinger Festhalle.