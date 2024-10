Das 1000. Baby, das im Jahr 2024 im Zollernalb-Klinikum in Balingen das Licht der Welt erblickt hat, heißt Lea-Marie Mardek. Am 13. Oktober kam das kleine Mädchen um 22.58 Uhr zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf, und für die frischgebackene vierköpfige Familie beginnt nun die aufregende Kennenlernzeit.

„Das Team der Geburtshilfe des Zollernalb-Klinikums kann sich bereits zum siebten Mal in Folge über mehr als 1000 Geburten in einem Jahr freuen“, teilt das Klinikum mit. Besonders bemerkenswert sei dies angesichts des bundesweiten Trends, der einen Rückgang der Geburtenzahlen zeige. „Während in ganz Deutschland im Schnitt 7 Prozent weniger Geburten verzeichnet wurden, freut sich das Zollernalb-Klinikum über einen Anstieg um 70 Geburten im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es.

Lesen Sie auch

Julia Klenske, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, ist stolz auf ihr Team: „Wir freuen uns, diese Marke erneut überschritten zu haben.“ Das sei ein Beweis für das Vertrauen, das werdende Eltern in das Team setzten.“