Der Mann rutschte aus der Kurve. Foto: Maximilian Müller „Totalschaden" lautet die Bilanz eines Motorrad-Unfalls am Wochenende.







Ein 47 Jahre alter Mann war am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 140 von Zell in Richtung Adelsberg unterwegs. In einer Linkskurve kam er laut Polizei seitlich zu Fall und geriet an die Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Krad entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.