Im Zeichen der Hoffnung: So liefen die Ostergottesdienste in Lahr

An Ostern hat neben der Trauer auch die Freude ihren Platz, mit dem Tod Jesu am Kreuz und der Auferstehung am dritten Tag.
In der Stiftskirche begleiteten Chor und Kantorei den Gottesdienst. Die Leitung hatte Bezirkskantor Justus Kirstein. Das „Gloria in D“ von Antonin Vivaldi repräsentierte die Freude an Ostern. Die Lesung stammte aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 16, 1–8: Maria Magdalena und eine andere Frau finden nur noch das leere Grab. Ein Jüngling richtet die frohe Botschaft der Auferstehung aus. Die Frauen fliehen „und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr“.