1 Verkürzte Öffnungszeiten wird es im Neckarbad in Schwenningen nach derzeitigem Stand nicht geben. Foto: BVS

Die Energiekrise ist im Schwarzwald-Baar-Kreis angekommen. Die Kommunen im Kreis überlegen, wie sie mit Blick auf den Winter Energie einsparen können. Dabei geraten vor allem die Schwimmbäder ins Visier.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Besonders hart hat es nun das Hallenbad in Schönwald getroffen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde die Schließung des Bades über die Wintermonate beschlossen. Grund sei ein enormer Anstieg der Heizkosten, wie Bürgermeister Christian Wörpel in der Gemeinderatssitzung erläuterte. Das Wasser wird im Becken bleiben, die Raumtemperatur im Bad soll auf 16 Grad heruntergefahren werden. Sollte sich der Preis für Wärme positiv entwickeln, könne man das Bad wieder öffnen. Die Schließung des Hallenbades bedeutet damit auch das Aus für Schwimmkurse. Für die Kinder bleibt nur übrig, auf andere Bäder im Kreis auszuweichen – sofern diese über den Winter geöffnet bleiben können.