Wie wurde Taylor Swift zum Popstar? Eine zweiteilige Doku zeigt ihre prägenden Jahre, Erfolge und Konflikte. «Becoming Taylor Swift» ist kurzweilig, hat aber auch eine auffällige Leerstelle.
Berlin - Vom Country-Mädchen zum erfolgreichsten Popstar der Gegenwart: Taylor Swift ist vor den Augen der Welt erwachsen geworden. Seit dem Ende ihrer großen "Eras Tour" sind mittlerweile eineinhalb Jahre vergangen. Die zweiteilige Dokumentation "Becoming Taylor Swift" zeichnet den Weg der US-Sängerin hin zu diesem Welterfolg nun noch einmal nach.