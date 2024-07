Im Wanderheim Zavelstein: Das ist beim musikalischen Sommerabend geboten

1 Die Musiker von Kapelle Berg & Tal Jens Bauer und Benjamin Pfrommer mit Franziska Bürkle, Leiterin Teinachtal-Touristik, Jürgen Rust, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Calw und Tugba Aslan, Veranstaltungsleiterin Berlins Krone Lamm Foto: Thomas Fritsch

Beim achten musikalischen Sommerabend im Zavelsteiner Wanderheim ist die Gruppe Kapelle Berg & Tal zu Gast, die mit ihrem vielfältigen Repertoire begeistern will. Und auch kulinarisch wird der Abend mit einem zünftigen Menü passend abgestimmt.









Link kopiert



Schon der erste musikalische Sommerabend im Wanderheim 2017 – damals mit „Fidelius Waldvogel“ als Gast – war ein Volltreffer. Und so war es für den Schwarzwaldverein Calw klar, das beliebte Event jedes Jahr aufs Neue zu organisieren. Immer in enger Kooperation mit der Teinachtal-Touristik, da „geht alles Hand in Hand“, sagt Jürgen Rust, der Vorsitzende des Calwer Schwarzwaldvereins. Das Event soll „ein Zeichen sein, dass der Schwarzwaldverein viel für die Region tut außer Wandern und Naturschutz“ – nämlich auch die Kulturlandschaft pflege.